El paradero de Adela Noriega ha sido un misterio desde que se alejó de los reflectores tras una exitosa carrera como actriz. Sin embargo, en plena Navidad la famosa habría aparecido en redes sociales; aunque algunos cibernautas apuntan que podría tratarse del efecto de la inteligencia artificial.

¿Real o inteligencia artificial? Así luce Adela Noriega

Con una serie de supuestas fotografías es como la imagen de Adela Noriega causó revuelo en plataformas digitales. La famosa presuntamente habría deseado feliz Navidad a sus seguidores que esperan su regreso a la pantalla chica.

“Que pasen una feliz Navidad. Que dios nos bendiga a todos y que disfruten muchísimo la cena con sus familias. ¡Besos y abrazos!”, se lee en la publicación donde sale Adela Noriega.

En las imágenes se ve a la famosa con una blusa blanca y una falda dorada mientras un árbol de Navidad se alcanza a ver de fondo.

Aparición de Adela Noriega desata debate

Tras la supuesta aparición de Adela Noriega, usuarios de redes sociales iniciaron el debate, pues, mientras unos aseguraban que sí se trataba de la famosa protagonista de telenovelas, otros más destacaron que se trataba de una creación con inteligencia artificial.

“No creo que sea ella, con lo de la IA, ya no se sabe si la imagen es real o falsa”, “Es Adela, incrédulo”, “Solo quiero decirles que es Inteligencia Artificial no es cuenta oficial de Adela Noriega. Ella se alejó hace mucho tiempo de la farándula”, “Cómo que se le ve la mirada perdida. Obvio no es”, “Qué guapa”, “Adela que pases una feliz Navidad”, son parte de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.