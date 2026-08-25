¡Le abrieron la maleta! Alejandro Speitzer denuncia robo en el AICM

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Alejandro Speitzer, actor mexicano. Foto: Cuartoscuro

Este lunes, por medio de un video en redes sociales, el actor mexicano de 31 años, Alejandro Speitzer, denunció que sus maletas fueron saqueadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), asegurando que le robaron “muchas cosas”.

Según lo explicado por el actor, sus maletas contaban con candados, los cuales fueron rotos. Del mismo modo, señaló que las maletas también fueron destruidas.

Alejandro Speitzer interpondrá denuncia

Asimismo, Speitzer aseguró que interpondrá una denuncia para darle seguimiento a su caso y, de este modo, poder dar con los responsables del robo.

Vamos a encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno, porque se toparon con alguien bien necio.

Por último, Alejandro invitó a sus seguidores a interponer denuncias en caso de ser víctimas de un robo para que, de este modo, se pueda hacer justicia.

Speitzer compartió una foto antes de aterrizar

Posterior a la publicación de video, el actor compartió una foto en la que se le observa arriba del avión, con un cubrebocas y una chamarra. En la descripción, Alejandro puso “antes de la tragedia”, refiriéndose al robo de sus pertenencias.

Hasta el momento, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se ha expresado sobre esta situación, ni las autoridades correspondientes.

¿Quién es Alejandro Speitzer?

Alejandro Speitzer es un actor mexicano de 31 años, nacido en Culiacán, Sinaloa. Desde niño, a los 5 años, comenzó su carrera artística con proyectos como Rayito de luz, Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate.

Posteriormente, la consolidación llegó a través de proyectos como El Club y Oscuro Deseo y Alguien tiene que morir, series con las que alcanzó la fama internacional.

A su vez, Speitzer ha participado en distintas obras teatrales, entre las que destaca su faceta como productor en Me gusta, pero me asusta.

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