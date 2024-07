Alexa Castro tendrá que ser operada nuevamente de un tumor debajo de la lengua

Alexa Castro tiene 20 años. Foto: Cuartoscuro/Shutterstock

Alexa, hija de la actriz Daniela Castro, reveló que nuevamente tendrá que ser intervenida para extirparle un tumor benigno que le salió debajo de la lengua, siendo esta la segunda vez que le crece.

En entrevista para UnoTV.com, la joven de 20 años compartió que en un principio ella y su familia se asustaron mucho por el diagnostico.

“Si tú vas con un doctor y te dicen que tienes un tumor, la palabra tumor es muy fuerte entonces nos mal viajamos mucho mi mamá y yo, pero tomamos segunda opinión y me dijeron que solo lo tengo que quitar”. Alexa Castro

“La doctora con la que fui me lo manejó muy diferente y me lo dramatizo demasiado, tomé una segunda opinión y me di cuenta que no era grave, es algo benigno que le pasa mucha gente, eso me dijeron”, compartió Alexa.

Por si fuera poco, recientemente a la intérprete le detectaron una hernia en la espalda: “Me pasaron varias cosas y yo decía por qué me estoy enfermando tanto, por qué me están saliendo tantas cosas y lo resolví llendo a fisioterapia y quitándome la bolita”.

Alexa Castro tendrá que someterse a una cirugía mayor

Según compartió Alexa Castro, quien hace una año se lanzó como cantante con su sencillo “Si te miro”, en el primer procedimiento quirúrgico al que se sometió, el quiste no fue quitado de raíz y por ello le volvió a salir.

“Yo sí me siento la bolita, no me duele, pero se siente algo raro, como si tuviera un grano enorme dentro o un afta” Alexa Castro, cantante.

Hasta el momento no tiene la fecha de la cirugía, pues deberá tomarse al menos 15 días de reposo y tiene algunos compromisos laborales en puerta.

Culpa al cigarro

En una entrevista que ofreció Danka Castro, reveló que su hermana fumaba y que incluso, tras la primera cirugía lo seguía haciendo.

“Ya desaparecieron de mi vida por completo, nada de que un toquecito, todo afecta y eso no lo ves hasta que lo vives en carne propia. No dimensionaba lo grave que esto podía ser”.

Alexa Castro