“Vi de frente la muerte”: Ana Bárbara revela aterrador incidente en el mar

Ana Bárbara casi se ahoga en el mar, según dijo. Foto: Cuartoscuro

Ana Bárbara vivió una pesadilla cuando la corriente la llevó mar adentro. A través de sus historias de Instagram, la cantante confesó que sintió miedo y vio “de frente a la muerte”.

“Tuve un incidente en el mar. Tengo que reconocer que sentí miedo, me fue llevando el mar. Vi de frente la muerte, pensé que ya me iba”, reveló la famosa.

De acuerdo con la cantante, el mar estaba “muy rebelde” y aunque se dijo respetuosa de la naturaleza, también reconoció que se confió de más, por lo que puso su vida en peligro.

“El mar estaba un poco rebelde, saben que yo no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar. Hoy me perdí y reconozco que confié de más”

¿Quién rescató a Ana Bárbara del mar?

La famosa afirmó que un “angelito” se arriesgó y entró al mar para poder ayudarla a salir sana y salva.

“Un ángel muy hermoso llegó a rescatarme. Un ángel hermoso se arriesgó y se metió al mar por mí… estoy aquí para agradecerle a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados y a mi angelito que ya les contaré un día quién fue”

Aunque prometió que revelaría la identidad de su salvador, la famosa escribió un mensaje de agradecimiento a su hijo José María, por lo que, pudo ser el hijo de Ana Bárbara con el “Pirru” quien se metió al mar para ayudarla.

“Gracias mi amor, por arriesgarte, por mí. Te amo @chema.official”

“Ser más humildes”: cantante manda mensaje

La intérprete de “Lo busqué” afirmó que luego de enfrentarse a la fuerza del mar y vivir una dura experiencia, reafirmó que hay que tener respeto por el mundo y reconoció que le dejó la enseñanza de “ser más humilde”.

“Les quería compartir esto porque mucha gente se va de este mundo porque confiamos y creemos que nosotros podemos. Hay cosas que sí, pero hay que tenerle, en este caso, mucho respeto a todo lo omnipotente, a todo lo que no sabemos su fuerza, no la medimos. Hoy fue una muestra, a mí misma, de ser más humildes, de que no se puede contra el mar, en este caso”