¿Qué dijo? Yuri lamenta muerte de Dulce y la critican en redes sociales; afirman que fue de mal gusto

La muerte de la cantante de Dulce estremeció al mundo del espectáculo, cuyos integrantes lamentaron la partida de la intérprete, entre ellos Yuri. Sin embargo, el último adiós de la jarocha le valió decenas de críticas por parte de los cibernautas, quienes aseguraron que hizo que la tragedia se tratara de ella.

Así fue el último adiós de Yuri a Dulce

En su cuenta de Instagram, Yuri se sumó a los famosos que dedicaron un último mensaje a la intérprete de “Déjame volver”. La también cantante aseguró que la muerte de su compañera le enseña “a valorar más el tiempo en familia”.

“Estoy en shock en Icónica Tour, era una de mis invitadas, ya no se pudo lograr. Esto me enseña a valorar más el tiempo en familia, disfrutar más la vida, no sabemos cuándo partiremos. Nuestra querida Dulce, llena de vida, fuerte, hermosa, con una voz increíble, disciplinada y hoy ya no está. Hoy he aprendido una gran lección. Amada Dulce, descansa en paz, compañera”, escribió la cantante.

“Qué mal gusto al poner este video”: en redes, critican a Yuri por despedida a Dulce

Sin embargo, las palabras de Yuri fueron acompañadas de un video en donde Dulce se expresaba con admiración de la intérprete de “La maldita primavera”, lo que no fue bien recibido por la comunidad digital.

“Hoy, en un episodio más de ‘Cómo hacer que todo se trate de mí’”, “Se murió Dulce, no tú. Qué mal gusto al poner este video”, “Qué falta de humildad, en vez de subir algo que elogie a Dulce, sube algo de Dulce elogiando a ella”, “Se trata de recordar su grandeza y cualidades, no de exaltar tus logros”, “Qué mal que pongan este audio todo editado sólo dejando que diga que admira a Yuri, fuera de lugar”, “Este video habla más de Dulce que de Yuri y sus buenas ondas”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.