One Direction visitó México en tres ocasiones. Foto: Shutterstock

Zain Malik, ex One Direction, anunció que visitará México el próximo marzo como parte de su gira “Stairway to the sky” haciendo felices a sus fans y a las directioners.

One Direction fue una popular banda integrada por Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne que en 2010 inició en la música.

A lo largo de su carrera, el grupo visitó México en varias ocasiones, así como sus integrantes que vinieron como solistas.

Las presentaciones de One Direction en México

La primera presentación de One Direction en México se dio en 2011 en el Auditorio Nacional donde cantaron Na na na, Stand up y I wish.

En 2013, la banda regresó por segunda ocasión a México y tuvo dos conciertos en el Foro Sol, Estadio GNP Seguros, donde se escucharon temas como Up All Night, I Would y Heart Attack.

También cantaron éxitos como More Than This, Loved You First, One Thing, C’mon C’mon, Change My Mind y One Way or Another.

Y en noviembre de 2015 se presentaron por tercera vez, pero ahora fue en la entrega de los Premios Telehit.

Los ex One Direction y sus visitas a México

Harry Styles

El cantante de éxitos como “As It Was”, “Watermelon Sugar”, “Sign of the Times”, “Adore You”, “Falling” se presentó en México en 2022 como parte de su gira “Love On Tour”.

Louis Tomlinson

La primera vez que pisó suelo azteca fue en 2022 cuando actuó en el Pepsi Center de la CDMX donde presentó Walls, su primer disco como solista.

La segunda vez que Tomlinson estuvo en México fue en el Autódromo Hermanos Rodríguez como parte de su gira “Faith in The Future”.

Niall Horan

El irlandés estuvo en México en septiembre pasado cuando dio dos conciertos en el Palacio de los Deportes con su gira “Live on tour”.

Y en 2023 se presentó dentro del festival Corona Capital.

Liam Payne

El cantante, quien murió en octubre del año pasado, tenía pactado un concierto en el Pepsi Center en septiembre de 2023, pero por motivos de salud éste fue cancelado.