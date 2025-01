GENERANDO AUDIO...

A Carlos Cuevas lo asaltaron en Morelos. Fotos: Cuartoscuro – Shutterstock

El inicio del 2025 no le ha sonreído a todos y vaya que para estos famosos ha sido amargo. El cantante Carlos Cuevas, por ejemplo, fue víctima de un asalto violento en Cuernavaca, Morelos, mientras que Germán Ortega y Arath de la Torre cayeron en un fraude.

La actriz Cynthia Klitbo tampoco se salvó. Su caso, también lo incluimos en este conteo que evidencia la inseguridad que se vive en el país y las formas de actuar de estafadores.

Famosos víctimas de la violencia y fraude en 2025

Carlos Cuevas: un asalto violento

El cantante fue asaltado la mañana del jueves 23 de enero en Cuernavaca, Morelos. Se encontraba en una farmacia cuando dos sujetos entraron con pistola en mano y además de ir por su objetivo de cometer el robo, agredieron Cuevas con un cachazo.

Carlos lamentó que la situación ocurriera a plena luz del día y en un lugar en el que ha vivido durante 30 años, del que recuerda que jamás había pasado algo así.

“No quise ir a levantar el acta porque no sé si están coludidos, la misma policía, la Fiscalía, con estos delincuentes, pero ahí están las cámaras de seguridad de la Farmacia Guadalajara, hagan su trabajo y vayan a investigar”

Dijo Carlos Cuevas en un video

Germán Ortega, un fraude de más de 200 mil pesos

El comediante terminó perdiendo dinero al contratar a una empresa para que remodelara su cocina. De acuerdo con lo que narró al programa “Ventaneando”, lo estafaron con 230 mil pesos.

El Mascabrother contactó a la compañía Iconic Kitchen por Instagram. Relató que incluso le habían mostrado algunos diseños y él hizo adelantos monetarios para la compra del material.

Ortega agregó sobre su experiencia que los trabajadores dejaron de responderle y desaparecieron por completo. Lamentó que las personas que lo engañaron han estafado a más gente.

Germán Ortega. Foto: Cuartoscuro

Arath de la Torre, estafa por WhatsApp

El actor estaba buscando reservar un hotel cuando le robaron. Contó que ingresó a una página para hacer reservaciones en la Riviera Maya y una vez que hizo la transferencia económica, lo bloquearon.

Arath compartió lo que le pasó en un video recomendando a la gente que tenga cuidado. De hecho, planteó que el hotel tenía que responsabilizarse.

Lety Calderón

En enero, la actriz reveló que le robaron parte de su dinero en una estafa, sin embargo, el banco pudo evitar que el desfalco fuera mayor.

“Mi banco, luego, luego, bloqueó (…) Es un peligro”, contó Lety a varios medios de comunicación

La estrella de “Esmeralda” agregó que a pesar del respaldo del banco, éste no se hizo responsable del dinero robado.

“Fue una cantidad importante, pero no lo que me iban a robar. Estamos hablando de más de 300 mil pesos, pero lo bloqueó el banco”

Lety Calderón

Lety Calderón. Foto: Cuartoscuro

Otros casos…

Cynthia Klitbo, robo en EE. UU.

La actriz fue víctima de un robo en Estados Unidos. Ella considera que parte de los delincuentes podrían ser empleados de las compañías bancarias y señaló que su caso incluso sorprendió al personal de un banco porque no podían creer el modo de operar de los ladrones.

Para Klitbo, los estafadores son profesionales. Le vaciaron su cuenta bancaria cuando cayó en un engaño en el que le solicitaron información. Cynthia compartió su caso en noviembre de 2024.

“Ha estado muy dura la situación porque aparte, cero cibernética, me engañaron como viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros de Estados Unidos. No importa, los bienes son para solucionar los males. Yo nunca uso mis joyas”

Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo. Foto: Cuartoscuro

Jueza de Master Chef sobrevive a secuestro

En noviembre pasado, la jueza de “MasterChef México”, Zahie Téllez, pasó un gran susto cuando fue secuestrada junto a su esposo mientras circulaban sobre la Autopista México-Cuernavaca.

Por si fuera poco, la chef se encontraba realizando una entrevista en línea para un programa en vivo cuando la interceptaron. Que Zahie se encontrara en comunicación con la producción permitió que se avisara al momento lo que estaba pasando, situación que permitió que fueran rescatados por las autoridades de Morelos.

El rapto sucedió en fin de semana, se sabe que debido a la entrevista, la jueza y su esposo decidieron detenerse en la carretera, momento que fue aprovechado por los hombres armados para privarlos de su libertad.

Un intento de asalto le costó la vida

Uno de los casos de famosos víctimas de la delincuencia que más conmoción causaron fue el de la actriz Mariana Levy.

En abril de 2005, la hija de la conductora Talina Fernández había planeado celebrar el Día del Niño por adelantado con sus hijos en Six Flags. Viajaba con los niños y su pareja, el José María Fernández, el “Pirru” en su camioneta.

Ante la amenaza de un asalto, en Las Lomas de Chapultepec, Mariana Levy perdió la vida.

“Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños. ‘Pirru’ venía manejando, entonces se baja del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice, ‘nos van a asaltar’ y regresa corriendo y le dice a ‘Pirru’, ‘me voy a desmayar’ y cae muerta”

Contó su madre, Talina Fernández

