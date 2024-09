“Estaba en shock”: Belinda rompe el silencio tras su caída en París

Belinda rompe el silencio tras su caída en París. Foto: AFP

Belinda rompió el silencio luego de la caída que protagonizó en el desfile de L´Oréal en París, Francia. La famosa confesó que se encontraba en shock cuando descendió de la pasarela y aceptó que fue muy dura con ella misma.

“Cuando bajé de la pasarela estaba en shock. Me puse a llorar y fui muy dura conmigo misma”.

En entrevista con la revista Harper’s Bazaar, agradeció a todas las mujeres que se acercaron a ella para mostrarle su apoyo luego de la caída que, rápidamente, se viralizó en redes sociales.

“De repente se acercó Andie MacDowell para consolarme. Me invitó a sentarme en sus piernas y no fue la única que me mostró su apoyo. Mujeres a las que admiro como Jane Fonda o la propia Anitta estuvieron ahí para darme su energía y decirme que no me preocupara”.

La intérprete de “Cactus” reconoció el apoyo que se le dio luego de caer en el importante evento en la capital francesa, pues, dijo, hay más mujeres ayudando a otras mujeres.

“Tras el desfile de L’Oreal me di cuenta de que sí, que cada vez somos más mujeres apoyándonos entre mujeres y eso me hace muy feliz, aunque yo haya tenido que ser el ejemplo y me haya tenido que caer yo”.

Finalmente, Belinda compartió que el mensaje que aprendió en este episodio fue el de ayudar a otras mujeres, por lo que, adelantó, si en sus manos está, siempre apoyará.

“Si el día de mañana le pasa algo así a una compañera, siempre voy a estar yo para levantarla porque yo tuve a alguien que me levantó. Sé lo que sentí en el momento en el que Anitta me dio la mano, así que yo siempre voy a estar para quien me necesite. Fue el mensaje que aprendí y qué bonito es tener esa empatía, ese amor y ese apoyo entre mujeres”.