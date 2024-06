Ben Affleck tiene 51 años. Foto: Gettyimages.

Ben Affleck asistió al podcast del cómico Kevin Hart y ahí, el protagonista de cintas como “Aguas profundas” y “Pearl Harbor”, explicó que es “tímido” por naturaleza, y que la popularidad que tiene Jennifer Lopez le resulta, en ocasiones, abrumadora.

“Me veo principalmente como director. Y soy un poco tímido. Tampoco me gusta el exceso de atención”, dijo Affleck

El matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck lleva varias semanas en medio de rumores de una crisis. La pareja ha sido objeto de diversos rumores que apuntan a una profunda crisis en su historia, y ciertas fuentes de cercanas han llegado a decir que el divorcio es inminente.

Sin embargo, en su última entrevista el actor y director no hizo referencia sobre el tema, aunque sí reveló la razón que se esconde tras el semblante tan serio que se le ve cuando lo fotografían junto a la estrella del pop.

Ben Affleck explica por qué aparece tan serio en público con Jennifer Lopez

A su paso por el podcast de Kevin Hart, el intérprete reveló que no le gusta el exceso de atención: “Soy un poco tímido. Tampoco me gusta el exceso de atención, por eso la gente dice: ‘Este tipo parece siempre enojado’. Pero es porque alguien me está apuntando con la cámara directamente a la cara”, comentó.

El actor puso un ejemplo muy representativo del revuelo que se forma cuando la pareja hace acto de presencia en el centro de la ciudad junto a sus cinco hijos.

Ben Affleck no molesto con la exposición de sus hijos

Salir con sus hijos, a lugares público y concurridos se ha convertido en toda una odisea para Ben Affleck.

“Salimos juntos, con todos los niños, a Times Square, y la situación se convierte en una auténtica locura. Recuerdo que había una mujer fumando hierba, una mujer bastante grande, y empieza a correr gritando: ‘¡¡J.Lo!!’, como si fuera una pregonera”, recordó.

“Empiezo a moverme. Jen, los cinco niños y yo. Y siento que hay cientos de personas gritando. Y es ahí cuando pongo mi cara de enojado”, señaló sobre el estrés que padece en esos momentos.

No obstante, Ben Affleck asegura que sobrelleva bien el escrutinio mediático de su fama y, sobre todo, de la de su esposa.

“No me importa que me saques una foto, en la discoteca, en un estreno, lo que sea. Y de mi mujer, tampoco me importa. ¡Adelante! Pero de mis hijos ya es otra cosa”, advirtió Ben Affleck.

