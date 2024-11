¿Selena Gomez fue quien buscó a Benny Blanco? – Foto: AFP

Benny Blanco, rapero y productor estadounidense, reveló en transmisión con el streamer Kai Cenat que fue Selena Gomez quien lo invitó a salir en primer lugar. De esta forma, comenzó una relación amorosa que ha durado aproximadamente dos años, según dijo el propio músico en esa misma ocasión.

Así empezó la relación entre Selena Gomez y Benny Blanco

Benjamin Joseph Levin, nombre real del artista, fue el invitado especial de Kai Cenat en el stream del pasado 19 de noviembre, en donde reveló que su novia Selena Gomez lo invitó a cenar para la que sería su primera cita.

“Ella me invitó a salir“, dijo Benny Blanco, ante la sorpresa del streamer estadounidense, y agregó emocionado: “Fue una locura, fue una locura“.

“Tan solo estábamos hablando y, de repente, dijo: “¿Quieres ir a cenar?” (…) Así que fuimos, primero pedimos las bebidas y ni siquiera me había dado cuenta de que estábamos en una cita”. Benny Blanco

El corresponsable del tema “Bad Decisions” junto a Snoop Dogg y BTS contó que se dio cuenta de la circunstancia hasta que Selena Gomez dijo: “Me hubiera puesto algo diferente para esta cita“, a lo que Blanco respondió: “Espera, ¿qué? ¿Estamos en una cita?“.

Benny Blanco también reveló que, en esa ocasión, la actriz y cantante tuvo que irse rápido para grabar al día siguiente. Sin embargo, volvieron a verse dos días después, en donde el rapero tomó la iniciativa y la besó. “Pensé: ‘Creo que le gusto“, reconoció.

“Literalmente, sólo la besé y el resto es historia“, dijo en un fragmento de la transmisión que no está en el video publicado en YouTube, pero que la cuenta de E! Online Asia retomó del streaming original y compartió en redes sociales tres días después.

En aquella transmisión, Benny Blanco también reconoció que intentó llevar a Selena Gomez, quien no pudo. No obstante, la protagonista de “Only murders in the building” le mandó una varita original de “Los Hechiceros de Waverly Place” a Kai Cenat.

En dicho momento, el cantante le confesó al streamer que ha salido con la también actriz de “Emilia Perez” por casi dos años hasta ese momento. “Lo mantuvimos fuera del radar al inicio“, señaló.

La historia de amor entre Selena y Benny

Selena Gomez confirmó su relación con Benny Blanco el 7 de diciembre de 2023 con una serie de comentarios a sus fans en Instagram: “Él es absolutamente todo en mi corazón”, comentó en un mensaje ya borrado antes de continuar:

“Esto es lo más feliz que he estado. Si no, siéntete libre de decir lo que quieras. Pero nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida. Jamás. Se acabó. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”. Selena Gómez

En aquella ocasión, también dijo que ella y el productor habían estado saliendo durante medio año en ese momento. “Han pasado 6 meses”, dijo a un fan, según retomó la revista Billboard.

El 14 de diciembre de 2023, Selena subió la primera foto besando a Benny Blanco en una publicación de varias fotos con la siguiente descripción: “Nueva York, mis momentos favoritos contigo esta semana”.

A lo largo del año posterior, la cantante de “Love Song” ha seguido compartiendo diferentes momentos con su actual pareja, a quien ha definido como su mejor amigo.

Cabe destacar que, el pasado 20 de noviembre, Selena Gomez fue cuestionada por el medio The Hollywood Reporter por su decisión de hacer más pública su relación con Benny Blanco y destacó sentirse segura con Benny Blanco.

“Supongo que es lo más segura que me he sentido nunca en una, y veo un futuro con esta persona. Y cuando pones un poco de tu parte, la gente no tiene tantas ganas de cazarte. Al igual que, si se enteran de algo, van por ello, pero si eres como: ‘Lo hice’, piensan: ‘Oh, bueno ahí está, sólo va a Sushi Park’”. Selena Gómez

Finalmente, remató: “Hay tanto de mi relación que la gente no ve, que eso es sólo mío… Sólo intento no dar a los paparazzi buenas fotos a veces; pero otras veces, es parte del trabajo y simplemente tienes que lidiar con ello”.