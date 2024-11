“La amistad no funciona”: Briggitte Bozzo responde críticas de Gala Montes en su contra

Briggitte Bozzo responde críticas de Gala Montes. Foto: Cuartoscuro

Briggitte Bozzo rompió el silencio luego de que Gala Montes la llamara “incongruente” y la describiera como una mujer que “ataca”. La exparticipante de “La casa de los famosos México” descartó tener algo en contra de quien hubiera sido su amiga en el reality.

En entrevista con el programa “HOY”, Briggitte Bozzo destacó que en ocasiones las relaciones de amistad no se dan como se espera, como parece ser el caso entre ella y Gala Montes; aunque dijo respetar su opinión.

“Yo no tengo nada en contra de ella, respeto su opinión, creo que a veces las relaciones de amistad no funcionan como uno quiere y las personas también no ayudan mucho porque crean este tipo de polémicas en donde no se ponen en el lugar de una ni del otro… Yo no tengo nada contra ella… Tener amistades tampoco es fácil por el medio, porque hablan de ti, y yo no me tomo personal nada de eso. Yo sé lo que soy, lo que valgo”

La actriz aseguró que, aunque no sea amiga de Gala Montes, ella le desea lo mejor y espera que el público apoye tanto su talento como el de la cantante.

“Esté la amistad o no esté la amistad, yo le deseo lo mejor, es una mujer exitosa, es una mujer divina y espero, realmente, que la gente que la quiere pueda disfrutar de su talento y la gente que me apoya a mí, el mío”

Aunque por el momento la amistad entre Gala Montes y Briggitte Bozzo ya no seguirá, la famosa no descarta la posibilidad de retomar la relación más adelante. Y si no es así, espera que se rodee de gente que “vibre como ella”.

“No esperemos tener estas amistades. Si se da y ella es para mí, pues Diosito me la va a poner en el camino y si no también. A ella le llegarán personas que conecten con ella, que vibren con ella y que la hagan feliz y a mí también”