Cartelera de diciembre 2024: “Kraven”, “Mufasa” y “Sonic 3”

Los mejores estrenos de diciembre 2024 en carteleras mexicanas | Foto: UnoTV

La cartelera de diciembre 2024 convierte a los cines mexicanos en un espacio ideal para celebrar las fiestas decembrinas con una nueva historia alrededor de “El Rey León“, así como con la película de un villano poco conocido de Spider-Man y la tercera entrega de la saga de Sonic.

“Sonic 3”: el estreno más esperado de la cartelera de diciembre 2024

Luego de que la primera entrega de “Sonic” tuviera que cambiar radicalmente por el descontento con el diseño del personaje principal, la saga prosperó y la cartelera de diciembre 2024 no sólo recibirá la tercera parte, sino que será el estreno navideño del año.

“Sonic 3” significa la primera vez en que Jim Carrey participe en una tercera entrega de cualquier película, y también representa la llegada de Keanu Reeves como Shadow, el antagonista principal de esta película basada en el videojuego “Sonic Adventures 2“.

¿De qué trata? Sonic, Tails y Knuckles se enfrentarán al Dr. Eggman antes de que conquiste el mundo. Eggman tendrá un nuevo aliado: Shadow.

Sonic, Tails y Knuckles se enfrentarán al Dr. Eggman antes de que conquiste el mundo. Eggman tendrá un nuevo aliado: Shadow. ¿Cuándo se estrena? 25 de diciembre de 2024

“Mufasa”, la recomendación de la cartelera de diciembre 2024

Treinta años después del estreno de “El Rey León“, llega un spin-off, no precisamente de la cinta animada de 1994, sino del remake live-action que se estrenó en 2019 y tuvo tanto éxito que esta fórmula regresará para una historia nunca antes vista.

Contrario a lo que los fans de la cinta original habrían pensado, Mufasa no formaba parte del linaje real y esa es la historia que se contará en esta nueva cinta: ¿cómo llegó a ser rey? Para relatarlo, Barry Jenkins (“Moonlight“) tomó la batuta de director.

¿De qué trata? Mufasa es un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro pone en marcha un viaje de un extraordinario grupo de inadaptados que buscan su destino. Y sus vínculos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para escapar de un enemigo amenazador y letal.

Mufasa es un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro pone en marcha un viaje de un extraordinario grupo de inadaptados que buscan su destino. Y sus vínculos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para escapar de un enemigo amenazador y letal. ¿Cuándo se estrena? 19 de diciembre de 2024

Estrenos en la cartelera de diciembre 2024 por día

5 de diciembre

“Turno Nocturno“, película de terror presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2024, retoma la leyenda de “La Planchada” en hospitales públicos de México para contar una historia en torno a las enfermeras mexicanas en la cartelera de diciembre 2024.

“El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim” explora una faceta nunca antes vista de las leyendas escritas por J.R.R Tolkien, en formato de animé dirigido por Kenji Kamiyama (“Ghost in the shell”). Explora la “historia no contada” del Abismo de Helm, cientos de años antes de la mítica batalla, y de su fundador, Helm Hammerhand, Rey de Rohan.

“Sujo” también se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2024 y se catapultó como una de las mejores películas mexicanas de los últimos años al contar la historia de un joven hijo de sicario que peleará por la vida para ver si su destino ya está escrito o si tiene una segunda oportunidad.

“Un Hombre Diferente” es uno de los estrenos más esperados de la cartelera de diciembre 2024 por la actuación espectacular de Sebastian Stan que podría valerle una nominación al Oscar y con la conmovedora participación de Adam Pearson.

“Alas Blancas” trae de vuelta a Hellen Mirren para contar la historia de Julian, quien lucha por pertenecer a un grupo desde que fue expulsado de su antiguo colegio por maltratar a Auggie Pullman. Para transformar su vida, su abuela le revela su propia historia de valentía: durante su juventud en la Francia ocupada por los nazis, un chico le protegió arriesgando su propia vida.

“Esta ambición desmedida” es el documental de C. Tangana, quien se enfrenta al reto de crear la gira más ambiciosa de su carrera. Llega a la cartelera de diciembre 2024 un viaje que sigue al artista durante más de cuatro años, desde la génesis del disco “El Madrileño” en Cuba hasta la conceptualización del show.

“RM: La gente adecuada en el lugar equivocado” es el documental que se adentra en la vida del líder de BTS, RM (Kim Nam-joon), mientras trabaja en su segundo álbum en solitario, ofreciendo una visión íntima de su viaje creativo a través de múltiples ciudades.

12 de diciembre

“Kraven: El Cazador” es, probablemente, el blockbuster más grande de la cartelera de diciembre 2024. Aaron Taylor Johnson interpreta al clásico villano de Spider-Man en una nueva película centrada en los antagonistas arácnidos como “Venom“, “Morbius” y “Madame Web“.

“Niko: Las Aventuras De Las Narices Frías” es una cinta animada finlandesa que sigue a un joven reno volador que sueña con unirse al equipo del trineo de Santa Claus. Cuando accidentalmente pierde el trineo, su persecución para recuperarlo le enseña sobre la amistad y ser fiel a sí mismo.

“Queer” es la nueva película de Luca Guadagnino tras el éxito de “Challengers” con Zendaya. En esta cinta, William Lee, un expatriado estadounidense, que recuerda su vida en la Ciudad de México y su busqueda de conquistar al jovén Eugene Allerton.

“Ritual Maldito“, película de terror de 2021, llega finalmente a la cartelera de diciembre 2024. Un chico mudo, interpretado por el joven Ezra Dewey, se ve atrapado en su apartamento con un monstruo siniestro después de pedir un deseo.

“Hijos” es una alternativa para los amantes del cine danés, la cual sigue a Eva, una funcionaria de prisiones bastante idealista, quien se enfrenta al dilema de su vida cuando un joven de su pasado es trasladado a la prisión donde trabaja.

“Tétano” es una película mexicana escrita y actuada por Félix Salgado Macedonio, senador de Guerrero y expresidente municipal de Acapulco que contendió por la candidatura de Morena para la gubernatura del estado guerrerense, en medio de múltiples acusaciones de violación.

19 de diciembre

“La habitación de al lado” es la nueva película de Pedro Almodóvar que llega a la cartelera de diciembre 2024, con todo y las actuaciones estelares de Julianne Moore y Tilda Swinton, en lo que es el primer largometraje del español grabado en inglés.

“Sting: Araña Asesina” es una cinta de terror creada en Australia, tierra conocida por sus bestias gigantes y, de vez en cuando, aterradoras. “Uno de los mayores temores de la humanidad es la aracnofobia, y está más monstruosa que nunca”, es la premisa de esta película.

“Aquí” marca el regreso de la mancuerna entre Robert Zemeckis y Tom Hanks en la cartelera de diciembre de 2024. Varias familias de diferentes generaciones formaron su hogar en una única habitación. Una historia de amor, pérdida y risas, desde un pasado muy remoto hasta un futuro próximo. Un viaje a lo largo de cientos de miles de años que transcurre, de principio a fin, en un solo lugar: aquí.

25 de diciembre

“Una Pequeña Confusión” es la comedia mexicana de diciembre con Ana de la Reguera, Juanpa Zurita, Vico Escorcia y Cristo Fernández. Lola y Cuau, una pareja progresista de clase media, e Iñigo y Majo, un joven dúo conservador y adinerado, recurren a la inseminación artificial como último recurso para tener hijos. En un disparatado giro basado en hechos reales, una confusión en la clínica hace que cada futura madre tenga el bebé de la otra.