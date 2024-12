Alfredo Oropeza, mejor conocido como “Chef Oropeza” es conocido por su trayectoria en la televisión, los libros y la gastronomía en general, pero pocos saben que su camino hacia el éxito estuvo marcado por un fracaso significativo: su primer restaurante, “Fachada”.

El mexicano estuvo de invitado en el podcast “3,2 …Uno”, la entrevista” y ahí compartió cómo fue esta experiencia, la cual en su momento la percibió como un revés, pero finalmente se convirtió en una de las lecciones más valiosas de su carrera.

Chef Oropeza tiene 52 años. Foto: UnoTV

Abrir un restaurante no resultó como esperaba

El sueño más grande de Alfredo Oropeza, desde que decidió que quería ser chef, era abrir un restaurante y cuando por fin pudo llevar a cabo esta meta, el día de su apertura terminó siendo clausurado.

El chef considera que esa etapa fue como un “doctorado” que le brindó enseñanzas más allá de cualquier formación académica.

“De algo que pudo haber sido un fracaso, lo convertí en uno de los más grandes aprendizajes“, afirmó el chef, quien reconoce que la restauración es un campo complejo y, en ocasiones, impredecible.

La resiliencia de Chef Oropeza

El fracaso no solo lo afectó en términos financieros al Chef Oropeza, sino que también desafió su confianza. Sin embargo, como él mismo reconoce, el proceso de asumir el error y aprender de él fue clave.

Aunque al principio juró no involucrarse nuevamente en proyectos de restaurantes, su pasión por la gastronomía lo llevó de vuelta al ruedo: “Tuve una etapa en la que dije que nunca más haría algo relacionado con comida o gastronomía, pero el instinto me regresó”, recordó Chef Oropeza.

La experiencia adquirida en ese primer proyecto fue fundamental para su posterior evolución profesional.

Oropeza entendió, que la gastronomía no solo se limita al ámbito de los restaurantes. Con esta nueva perspectiva, amplió su campo de acción hacia la televisión, el catering y la escritura, ámbitos en los que, más tarde, lograría una notable carrera.

Tras el intento de dedicarse de lleno a su restaurante,Chef Oropeza se dedicó a trabajar en programas de televisión como “Hoy”, donde logró conectar con una audiencia masiva y hacer de la cocina un tema de interés general.

También comenzó a publicar libros y a ofrecer servicios de catering para producciones, un campo que le permitió diversificar su carrera sin renunciar a su vocación. “La gastronomía tiene muchísimas opciones donde uno puede estar, no solo en un restaurante”, afirmó.

Algún día abrirá su restaurante

El conductor mexicano no descarta la posibilidad de volver a abrir un restaurante. Aunque asegura que en el momento adecuado, con la experiencia que ha acumulado, su enfoque será diferente. “No he dicho que no voy a abrir otro restaurante, pero estoy trabajando para que llegue el momento adecuado”, declaró Chef Oropeza.

“Lo que quiero es poner un restaurante cuando sea el momento preciso, pero estoy consciente de que la experiencia pasada me ha dado herramientas para enfrentar los obstáculos que puedan surgir“, añadió.

Así se convirtió en el Chef Oropeza

Alfredo Oropeza compartió cómo, a pesar de provenir de una familia en la que la medicina era el camino esperado (su padre es médico), decidió estudiar gastronomía.

En un contexto donde la cocina no era una carrera popular entre los hombres, y mucho menos en un país como México, su historia es de perseverancia y lucha personal por seguir su vocación.

Pionero en México

Oropeza contó en el podcast cómo nunca imaginó que llegaría a la televisión, un medio que en ese entonces no tenía mucho espacio para la gastronomía.

Su entrada al mundo de la televisión comenzó con una invitación para trabajar en producción en TV Azteca, lo que eventualmente lo llevó a ser pionero en programas de cocina en México.

Su transición de ser un chef en la cocina a convertirse en una figura televisiva cambió la percepción de la gastronomía en el país.