Claudia Sheinbaum y Salma Hayek se reunirán el 15 de febrero para presentar incentivos al cine mexicano

Claudia Sheinbaum anuncia visita de Salma Hayek | Foto: AFP – Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el domingo 15 de febrero se anunciarán incentivos para la producción de series y cine en México con Salma Hayek, actriz mexicana nominada al Oscar, como invitada especial. Hasta el momento, no se ha anunciado la hora y lugar del evento.

La participación de la protagonista de películas como “Frida” y “El Callejón de los Milagros” surge después de que en noviembre se conocieran durante un encuentro simultáneo en Veracruz, donde la estrella de Hollywood le solicitó a la mandataria la implementación de incentivos.

Sheinbaum anuncia a Salma Hayek para presentar incentivos

En la Conferencia Matutina de este 13 de febrero, la Jefa del Ejecutivo anunció que el próximo domingo se hará el anuncio de nuevos incentivos para la producción de series y películas en el país.

“Esto va a ayudar a la promoción de México y el mundo. También la idea es que estos incentivos sean una comisión para decidir cómo se van a dar estos incentivos para que también se fomente el nuevo cine”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, adelantó que Salma Hayek estaría en la presentación de dichos incentivos a manera de reconocimiento por su relevancia en el cine mexicano y tras la plática que sostuvieron ambas casi tres meses atrás.

“Salma es una figura reconocida internacional, pero si recuerdan que les dije que la conocí en Veracruz ahora que estuve allá, ella me insistió mucho en tener incentivos para producciones de cine, entonces la vamos a invitar como reconocimiento de que nos estuvo insistiendo y un reconocimiento a ella”, señaló.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no dio a conocer el lugar preciso y la hora en que se hará el anuncio de los nuevos incentivos al cine y la televisión mexicana.

Así se conocieron Claudia Sheinbaum y Salma Hayek en noviembre

El 24 de febrero de 2025, un periodista le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre la fotografía que compartió con Salma Hayek un día antes, a lo que respondió: “Qué mujer tan extraordinaria, me cayó rebién“, explicando también cómo es que se encontraron durante este fin de semana.

“Ella está filmando una película en Veracruz, ella ya se había reunido con Rocío (Nahle, gobernadora de Veracruz) y ella me dijo: ‘Oye, ¿la quieres conocer?’ y yo le dije: ‘Sí, claro que sí’. Estuvimos platicando casi dos horas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

LaJefa del Ejecutivo no detalló de qué película se trata; sin embargo, reconoció que la intérprete le dio detalles sobre el proyecto. “No lo puedo contar porque es privado“, reconoció.

Cabe destacar que la mandataria federal se dio cita en tierras veracruzanas para la inauguración de la nuevaaduana automatizada de Veracruz durante este fin de semana.

Presentan iniciativas para fomentar el cine mexicano y proteger al doblaje de la IA

Desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció este viernes la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, la cual ajusta la normativa vigente de 1992.

En la propuesta de la iniciativa se apuesta por una mayor fomento al cine mexicano, por lo que su exhibición en carteleras pasará de 7 a 14 días y se revisará semanalmente en vez de la revisión anual que antes estaba estipulado.

Además, se pretende reforzar la presencia de material de promoción en plataformas digitales y aborda el tema de la memoria audiovisual, dio a conocer la secretaria de Cultura, adelantó Claudia Curiel de Icaza este 13 de febrero.

Claudia Sheinbaum destacó que la iniciativa relativa al cine mexicano fue consultada con actores, actrices y directores.

Asimismo, anunció medidas en cuanto la regulación del uso de la inteligencia artificial (IA) en el doblaje, por lo que explicó que se establecerá a la voz como herramienta artística única e irrepetible.

Además, dicha medida reconoce a personas intérpretes y ejecutantes, protegiendo a profesionales que no tengan un régimen laboral y garantizando su protección ante el uso de herramientas de IA.

De la misma manera, se dio a conocer la implementación de reglas para establece la identidad y consentimiento en torno al uso de voz e imagen con autorización expresa e informada.

La nueva ley señala que habrá sanciones para el uso no autorizado de la voz y considera contratación justa, uso acotado de la voz, transparencia en condiciones y retribuciones Y por último mecanismos para resolución ágil de conflictos y controversias a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

