Horacio Beamonte, actor mexicano con 34 años de trayectoria revela que el cáncer invadió su cerebro

El actor mexicano Horacio Beamonte atraviesa un momento complicado, pues después que se le diagnosticara leucemia linfoblástica aguda en abril de 2025, reveló que dicha enfermedad ya avanzó hasta su sistema nervioso central, provocándole la pérdida de la vista en un ojo y dolores intensos que lo llevaron a modificar su postura frente a los tratamientos médicos.

De acuerdo con información difundida por TV y Novelas, los especialistas le advirtieron que, sin quimioterapia, su expectativa de vida podría ser de apenas algunos meses. En un inicio, el actor optó por rechazar los tratamientos invasivos, pero el deterioro de su salud lo obligó a reconsiderar.

Horacio Beamonte revela que el cáncer llegó al cerebro y afectó su visión

Según dicho medio, en diciembre, Beamonte fue trasladado de emergencia al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde estudios como resonancias, punciones lumbares y análisis de médula confirmaron infiltración tumoral en el cerebro.

Los médicos detectaron que el crecimiento de células cancerosas estaba presionando nervios y músculos oculares, situación que derivó en una trombosis y, posteriormente, en la pérdida total de la vista del ojo izquierdo.

Ante el dolor persistente, que no cedía con medicamentos ni terapias alternativas, el actor aceptó someterse a quimioterapia paliativa, cuyo objetivo principal es disminuir los síntomas y mejorar su calidad de vida, aunque no busca curar la enfermedad.

La opción curativa, que incluye quimioterapia sistémica y radiación en el cráneo, fue descartada debido al alto riesgo de quedar completamente ciego, especialmente porque ya había sufrido problemas previos de retina. No obstante, debido a los procedimientos, el de producciones como “Por amar sin ley” y “Como dice el dicho”, destacó que ya ha enfrentado reacciones adversas entre ellas convulsiones, debilidad extrema y pérdida momentánea de movilidad.

Pese al panorama, Horacio Beamonte con 34 años de trayectoria, destacó para el medio que cuenta con el respaldo de su familia, quienes lo han acompañado durante cada etapa del tratamiento.

