Pepe Aguilar confirma ataque cercano al rancho de la familia

Pepe Aguilar confirma ataque cerca del rancho de la familia. Foto: Cuartoscuro

Hace unos instantes, por medio de un comunicado oficial en su historia de Instagram, Pepe Aguilar confirmó un ataque cercano a su casa y al rancho de su hija, Angela, en Zacatecas.

En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial.

Pepe Aguilar se encuentra bien, en CDMX

Asimismo, el cantante señaló que él y su familia se encuentran bien. Además, Aguilar comentó que se encuentra en CDMX, alejado de los “momentos difíciles” en Zacatecas, como calificó.

Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas.

¿Qué ocurrió cerca del rancho de los Aguilar?

La tarde de este jueves 12 de febrero, un ataque armado contra la Policía estatal de Zacatecas se registró en la comunidad de Tayahua, municipio de Villanueva, cerca del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar. La agresión ocurrió durante un operativo policiaco dirigido contra un convoy de fuerzas de seguridad que circulaba sobre la carretera federal 54.

