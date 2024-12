Confunden a actriz de Televisa con otra fallecida por veneno de rana

Actriz Marcela Alcaraz. Foto: Instagram / marcelalcaraz.m

El mundo del espectáculo está de luto, tras darse a conocer la muerte de la actriz Marcela Alcázar debido al consumo de veneno de rana durante un ritual espiritual conocido como kambó.

El hecho cobró mayor notoriedad entre la comunidad artística, debido a que en redes sociales comenzó a trascender, erróneamente, que la fallecida era la actriz de Televisa Marcela Alcaraz.

Marcela Alcaraz desmiente su muerte

Después de que en redes sociales algunos usuarios confundieran los nombres de las artistas, Marcela Alcaraz publicó un comunicado en redes sociales para desmentir su muerte.

En un mensaje, en Instagram, la actriz de Televisa, famosa por su participación en programas de televisión como “Como dice el dicho”, explicó que todo se trató de una confusión.

En su publicación, Alcaraz aclaró que se encuentra viva y en perfecto estado de salud.

“Quiero aclarar que yo no fui a ninguna especie de retiro espiritual, no fui a Durango, no consumí ningún tipo de veneno, estoy viva y estoy bien”, señaló la actriz de Televisa.

De la misma manera, Alcaraz aprovechó para expresar sus condolencias a la familia y amigos de Marcela Alcázar.

La actriz aseguró que la noticia de su supuesto fallecimiento afectó a su familia, amigos y gente que está a su alrededor.

“Yo tengo un hijo de 5 años. Entonces imagínense que alguien llegue a su escuela y le diga, oye, ¿tu mamá se murió? Es un trauma innecesario que no tiene por qué pasar”, señaló Marcela Alcaraz.

¿Qué pasó con Marcela Alcázar?

La actriz Marcela Alcázar murió a los 33 años, después de haberse intoxicado con veneno de rana durante un retiro espiritual. La joven era originaria de Durango.

La actriz, que era conocida como “Marsh” y se desenvolvió en proyectos de cine como cortometrajes y películas, falleció en un retiro espiritual en Durango por un ritual en el que tuvo se usó veneno de rana.

La joven se habría intoxicado, de acuerdo con los que indican medios locales.