Coque Muñiz se presentará en el Lunario el 25 de enero. Foto: AFP

El próximo sábado 25 de enero, el cantante y showman Coque Muñiz ofrecerá una velada especial en el Lunario del Auditorio Nacional, como parte del ciclo Cabaret Lunario. En esta ocasión, promete una noche llena de humor, nostalgia y complicidad con el público, en el estilo que lo ha caracterizado por décadas.

En entrevista con Unotv.com, Coque Muñiz compartió detalles sobre este espectáculo que busca recrear la esencia de las noches bohemias de antaño. “Este lugar es muy especial. El público es tan amable que regresa una y otra vez. Primero vienen solos, luego traen a la familia, a la tía, hasta al clandestino. Creo que el secreto está en que es un lugar donde se pasa bien, no es ostentoso ni caro, y ofrece un ambiente íntimo para disfrutar música y buenos momentos”, aseguró el cantante.

Un show hecho a la medida del público

Coque destacó que ha aprendido a escuchar a su audiencia, adaptando su repertorio a las canciones que el público quiere escuchar. “A veces los artistas somos muy egoístas y queremos cantar lo que nosotros sentimos. Pero el público viene a escuchar canciones que conoce, que le recuerdan momentos especiales. Por eso, en mi show, todas las canciones son populares y conocidas. Desde la primera canción, el público ya es parte del espectáculo, canta conmigo y se divierte”, explicó.

Con un estilo relajado y cargado de buen humor, Muñiz promete una velada en la que el público se convierta en cómplice. “Nos reímos de cualquier cosa, de lo bueno y de lo malo. Si alguien grita algo, si se cae una botella o se va la luz, todo es parte del show. Mi objetivo es que la gente se vaya contenta, que pase una noche divertida y que quiera regresar”, dijo.

Para Coque, las noches bohemias tienen un significado especial. “Una verdadera bohemia es cuando un grupo de amigos se junta y cada quien aporta algo diferente. Siempre hay alguien divertido, alguien quejoso con anécdotas preciosas, un intelectual que da consejos prácticos y, por supuesto, música. Es un momento para desconectarse de los problemas y disfrutar”, comentó.

El cantante resaltó la importancia de la música como un medio para conectar con los recuerdos y las emociones. “Hay canciones que te llevan a momentos muy especiales. A veces una persona escucha una canción que no oía desde hace años y recuerda a su mamá o a una tía que la cantaba. Eso es lo bonito de la música, que nos une y nos permite revivir esos momentos”, expresó.

No se asusta con el Reguetón, ya que cantaba canciones con doble sentido desde hace dos décadas

Coque asegura que le gusta el reguetón y no se asusta ya que hace 20 años grabó el disco “Las canciones que no me enseñó mi papá”, una recopilación de temas con doble sentido y que causó furor por su toque pícaro y humorístico.

“Era un disco de canciones populares y atrevidas para su época, como ‘Por tus pujidos nos cacharon’ o ‘Se muere mi pájaro’. Lo curioso es que, como le pusimos ‘prohibida su venta a menores’, los jóvenes lo buscaban mucho más”, recordó entre risas.

Sin embargo, el cantante aseguró que no se queda en el pasado y valora la música actual. “Me gusta lo que están haciendo los jóvenes. No estoy en contra del corrido tumbado ni del trap. La música es para disfrutarla, y cada generación tiene su propio ritmo y sus propias expresiones”, opinó.

El show de Coque Muñiz en el Lunario será una oportunidad para disfrutar de un espectáculo íntimo, donde la cercanía con el público y la interacción espontánea son protagonistas. “Yo prometo que la gente la va a pasar bien. El Lunario tiene un equipo de audio y luces maravilloso, que permite disfrutar del espectáculo sin distracciones. Es un lugar ideal para este tipo de shows, donde lo importante es la conexión entre el artista y el público”, señaló.