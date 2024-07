Pudo ser fatal: “Coque” Muñiz revela detalles de su enfermedad; oxigenaba a niveles “para intubar a alguien”

“Coque” Muñiz revela detalles de su enfermedad. Foto: Cuartoscuro

Jorge “Coque” Muñiz reveló que pudo morir luego de enfrentar una crisis de salud, que lo llevó al hospital en donde fue diagnosticado con bronconeumonía.

“Sí (hubiera sido fatal), empecé a sentir mucho dolor de cabeza. Un dolor constante de cabeza, me tomaron la presión y estaba altísima, me dijo una persona ‘tienes que checarte cómo está tu oxigenación’, entonces me pusieron un aparatito y la sorpresa es que estaba oxigenando sobre 59 -60, esos niveles de oxigenación ya son para intubar a alguien”.

En entrevista con el programa “Sale el sol”, el hijo de Marco Antonio Muñiz, el “Lujo de México”, estuvo por algunos días en terapia intermedia.

“Estuve en terapia media y estás conectado por todos lados”

De acuerdo con “Coque” Muñiz, la situación de salud se debió, también, a una afección que arrastraba consigo desde hace un tiempo.

“Sí, creo que fue una buena lección de vida porque no me lo hubiera esperado, fue entre bronconeumonía y una afección que venía cargando desde hace mucho tiempo y que no había puesto atención. Por presión alta y una oxigenación muy baja, vino una descompensación muy dura”,

El intérprete de “Hey”, aseguró que luego los problemas de salud que lo llevaron al hospital, valoró la familia que tiene. Además, aseguró que Dios le dio la oportunidad de ver lo que tiene.

“Yo tengo una familia hermosa que cuidar. Tengo el deber de protegerlos y llevarlos siempre de la mano a donde ellos quieran ir. Gracias a Dios que te da la oportunidad de ver lo que tienes y lo que puedes dejar de tener en caso de que no entiendas”.

Finalmente, aseguró que, para poder “estar mejor”, será necesario cambiar algunos hábitos y destacó que le dirá adiós al cigarro, el cual, dijo, ha sido su “compañero” por varios años.

“A darle. Ya empiezo la semana que entra. Estoy bien, lo que tengo es que tomar medidas muy claras para estar mejor, a las cosas que me hacen daño decirles muchas gracias. Al cigarro, que ha sido mi compañero más de 40 años”.