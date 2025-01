“No les extrañe si paso por ustedes”: Cynthia Klitbo no descarta manejar taxi; revela fuertes problemas económicos

Cynthia Klitbo revela fuertes problemas económicos. Foto: Cuartoscuro

Cynthia Klitbo no vive un buen momento económico, por lo que no descarta convertirse en chofer de una aplicación de transporte particular, según reveló la propia actriz durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

“Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado, porque no hay imposibles… ya saqué la casta para enero, ya estoy sacando la casta para febrero… si es necesario, que no les extrañe que, al rato, pase Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber, porque no hay trabajo que sea malo”

https://www.threads.net/@romega_digitaltv/post/DEqo3UOvOoJ?xmt=AQGzYMUj4fodSiGtLCsaixhK0G7MT7cXpRO6PmXJFDpfkw

Desde hace meses, la que fuera uno de los rostros más populares de las telenovelas, enfrenta fuertes complicaciones económicas tras ser víctima de un fraude en Estados Unidos.

¿Cómo fue la estafa a Cynthia Klitbo?

A finales del 2024, Cynthia Klitbo rompió en llanto al revelar que había sido víctima de una estafa con la que le vaciaron la cuenta bancaria en Estados Unidos.

“Ha estado muy dura la situación porque aparte, cero cibernética, me engañaron como viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros de Estados Unidos. No importa, los bienes son para solucionar los males. Yo nunca uso mis joyas… Ha estado duro”.

Después, la actriz aseguró que la estafa en la que cayó estaba tan estructurada que el personal del banco “no daban crédito” la forma de operar de los delincuentes.

“Son profesionales. La del banco no daba crédito, yo juro que es alguien que trabaja ahí mismo porque tienen hasta el mismo conmutador. Es impresionante”

Incluso, la actriz aseguró que al haber sido a finales de año la “metieron en un aprieto”.

“Ahorita, a final de año, donde están todos los cierres de producciones, donde viene la cuesta de enero. Sí me metieron en un aprieto”