¿Cómo se vive el estreno de "Emilia Pérez" en México?

“Emilia Pérez” se estrenó en México el mismo día que fue nominada a trece Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director (Jacques Audiard). Un reportero de Unotv.com visitó un complejo cinematográfico de la Ciudad de México y encontró opiniones divididas por parte de los espectadores.

¿Qué piensa la gente de “Émilia Pérez”?

El reportero de este medio visitó un cine capitalino y esperó a que los espectadores de “Emilia Pérez” salieran de la sala a las 18:00 horas, encontrando que sólo ocho personas acudieron a la segunda función del día de estreno.

El periodista habló con los asistentes y se encontró con opiniones divididas sobre la película y las actuaciones. A Valeria, de 22 años, “Emilia Pérez” le pareció una falta de respeto a México.

“Creo que que es muy de estereotipos como el típico tono sepia, el guacamole y el mezcal. Entonces, yo creo que el director nunca pisó México o se dio muy poco a la tarea de investigar acerca de México”. Valeria, espectadora de “Emilia Pérez”

Valeria criticó a “Emilia Pérez” | Foto: UnoTV

Por el lado contrario, Laura, de 55 años, declaró que no entendía por qué este filme recibió críticas negativas. “A mí me pareció muy buena la temática, me pareció bien puesta la realidad y esta problemática”, señaló.

Laura no entendió las críticas a “Emilia Pérez” | Foto: UnoTV

Vanessa, de 46 años, sugirió que a la gente no le ha gustado “Emilia Pérez” porque relata la realidad de los mexicanos, “y probablemente no nos gusta nuestra realidad“. Además, alabó las actuaciones de Karla Sofía Gascón y Selena Gómez.

“A mí me gustó la actuación de Selena Gómez porque siento que sí está muy dentro de su papel (…) y me encantó la actuación de Karla Sofía (…) cuando está contenta, cuando está enamorada o cuando está llorando. Puedes vivir a través de ella, lo que interpreta o lo que está tratando de hacerte sentir”. Vanessa

Vanessa alabó varios aspectos de “Emilia Pérez” | Foto: UnoTV

Por el contrario, Emilio, de 16 años, reconoció que la interpretación de la actriz transgénero española fue la única que le convenció; no obstante, dijo que incluso a su corta edad reconocía que la dicción de Selena Gómez fue pésima. Incluso, se sorprendió de que la cinta recibiera tantas nominaciones al Oscar.

“¡¿Trece nominaciones?! Eso la convierte en la película a extranjera más nominada de la historia de los Oscares. No, bueno. Todas las personas que critican esta película son mexicanos, los gringos no le van a entender, nosotros comprendemos y hasta nos revuelve el alma”, dijo a Uno TV.

Emilio dio un fuerte comentario contra “Emilia Pérez” | Foto: UnoTV

Finalmente, cada uno de los espectadores lanzó un mensaje directo a Jacques Audiard, director de la cinta, con opiniones igual de divididas. Vanessa aseguró que espera a ver la próxima película del francés, en contraste con la opinión de Emilio.

“Vive un poquito de años aquí en México y luego vienes y me haces una película de mi cultura”, dijo el adolescente mexicano tras ver “Emilia Pérez“, quien coincidió con Valeria, que reiteró haber notado una falta de respeto a las personas transgénero y a los mexicanos que viven con un familiar desaparecido.

Cabe destacar que la siguiente función, a las 19:30, presentó una afluencia fue más grande con al menos 36 personas confirmadas en una sala de 64 asistentes.

“Emilia Pérez” en números

La cinta francesa “Emilia Pérez” se estrenó a nivel nacional este jueves 23 de enero en más de 815 salas de cine, según dijo un contacto de la distribuidora Zima a Unotv.com.

Con base en este dato, un reportero de Uno TV monitoreó que la multinominada a los Premios Oscar se proyectó en aproximadamente 176 salas en la Ciudad de México y el Valle de México, al menos en su día de estreno.

En retrospectiva, “Tótem“, cinta que llegó a las últimas 15 candidatas de los Premios Oscar de 2024 en la categoría de “Mejor Película de Habla No Inglesa“, se proyectó en 163 pantallas a lo largo del país, según el Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2023.

Por otro lado, antes de su estreno oficial en México, “Emilia Pérez” pasó por diferentes premiaciones y festivales, llevándose al menos once premios hasta el momento:

Globo de Oro a la Mejor Película Comedia o Musical

Globo de Oro a Zoe Saldaña como Mejor Actriz de Reparto

Globo de Oro a Mejor Canción Original por “El Mal”

Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa

Premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cannes (Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez)

Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Cannes

Mejor Película en los 37 Premios del Cine Europeo EFA

Mejor Dirección a Jacques Audiard en los 37 Premios del Cine Europeo EFA

Mejor Actriz a Karla Sofía Gascón en los 37 Premios del Cine Europeo EFA

Mejor Guion a Jacques Audiard en los 37 Premios del Cine Europeo EFA

Mejor Montaje para Juliette Welfling en los 37 Premios del Cine Europeo EFA

Además de sus 13 nominaciones a los Premios Oscar, lo que convirtió a “Emilia Pérez” en la cinta con más nominaciones en el año, también tiene once nominaciones en los Premios BAFTA, a celebrarse el próximo 16 de febrero.

También está nominada a Mejor Película Europea en los Premios Goya 2025; por otro lado, tiene nueve nominaciones para los Critics Choice Awards, a llevarse a cabo el 7 de febrero.

Una película no libre de polémica

Tras el estreno de “Emilia Pérez” en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2024, en donde se llevó el Premio del Jurado, se generó gran expectativa por el estreno de la cinta que se desarrolla en México y sigue a un narcotraficante en su proceso para convertirse en mujer.

Sin embargo, comenzaron a circular opiniones negativas, particularmente de creadores de contenido y críticos mexicanos, señalando errores en la representación de México por parte del cineasta, por ejemplo:

“Por mencionar solo algunas pifias de ‘Emilia Pérez’, su ética está condicionada al capital y produce un maniqueísmo que hace fracasar al guion.” – Alonso Díaz de la Vega

“‘Emilia Pérez’ presenta una visión artificial de México, que aunque no se podría decir que es caricaturizada, sí toma libertades creativas cuestionables para darle cohesión a su relato”. – Jorge Negrete Camacho

“Los números musicales son dolorosos, principalmente por la pésima dicción de las actrices (…) ‘Emilia Pérez’ es una mala película. Nada más, nada menos.” – Alejandro Alemán

Asimismo, se desató una polémica cuando Eugenio Derbez, actor mexicano, y Gaby Meza, creadora de contenido, señalaron que la actuación de Selena Gómez era “indefendible”, provocando reacciones encontradas entre los espectadores y los seguidores de la actriz.

Selena Gómez respondió diciendo: “Entiendo lo que piensas… Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Conforme más personalidades hablaban de la película, las redes más se desbocaron contra la misma. Por ejemplo, el influencer Javier Ibarreche dijo en entrevista: “Hay una parte donde el retrato de México a mí se me hizo como de caricatura. Yo percibí que el director no investigó realmente para hacer la película”.

Sin embargo, también hubo cineastas y expertos mexicanos que defendieron a la cinta de Jacques Audiard, como Guillermo del Toro, ganador del Oscar, quien conversó con el propio director de la película en enero de este año.

“Creo que para que exista el tono, la película tiene que existir en una realidad cinematográfica. Y ‘Emilia Pérez’ lo logra”. Empiezas con una coreografía más tradicional, más fluida. Y poco a poco, la película, sus ritmos, el uso de la luz y de la cámara se vuelven musicales, aunque no haya momentos musicales”. Guillermo del Toro

El mexicano remató su intervención con una frase que enfureció a los internautas: “Es hermoso ver una película que es cine“.

Por otro lado, Issa López, directora de películas como “Vuelven“, dijo en la alfombra roja de los Globos de Oro que la película le voló la cabeza y que, incluso, Audiard trató los temas mucho mejor que cualquier director mexicano. “La película es una obra maestra“, remató.

En contraparte, Rodrigo Prieto, cineasta mexicano, ofreció una entrevista al medio Deadline en noviembre, en la que defendió a la actriz Adriana Paz, pero dijo: “Todo lo demás en la película se siente poco auténtico, y eso realmente me molesta. Especialmente cuando el tema es tan importante para nosotros, los mexicanos. También es un tema muy delicado”.

Cabe destacar que, el pasado 14 de enero, la propia Adriana Paz conversó con el público en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, en donde aseguró que “Emilia Pérez” no pretende redimir a un narcotraficante.

Producto de la polémica, el propio Jacques Audiard dio una entrevista a CNN el 16 de enero, disculpándose con el público mexicano. “Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón”, expresó.

Además, en conferencia de prensa desde la Ciudad de México, pidió disculpas por no contratar más actrices mexicanas, pues “se impuso una cuestión de dinero“, razón por la que eligió a actrices con renombre internacional.