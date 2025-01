Jacques Audiard, director de “Emilia Pérez”, se disculpa por elección de elenco: “Se impuso una cuestión de dinero”

GENERANDO AUDIO...

Conferencia en México sobre “Emilia Pérez”. | Foto: Uno TV.

El director de la película “Emilia Pérez”, Jacques Audiard, se disculpó por la elección que hizo del elenco que participa en la cinta; asegurando que ésta se debió a que “se impuso una cuestión de dinero”, así lo dijo el francés durante un encuentro con la prensa mexicana este miércoles 15 de enero en Plaza Carso, al poniente de la Ciudad de México.

“Perdónenme por lo vulgar pero se impuso una cuestión de dinero y en cierto momento me decidí por actrices que tenían cierto renombre. Aquí hay muchísimo talento, pero la cuestión que se impuso aquí fue cómo hacerle para financiar mi película”. Jacques Audiard, director de “Emilia Pérez”

Audiard también dijo que, justificó su elección de elenco debido a que “México es un país con una enorme diversidad cultural, entonces ¿por qué no jugar también con eso, con la diversidad de la gente aquí en México?”.

“Emilia Pérez” y la comunidad LGBTQIA+

Durante el encuentro, Karla Sofía Gascón, quién da vida al protagonista de “Emilia Pérez”, dijo no ser representante de la comunidad LGBTQIA+, ya que “sólo se puede representar a sí misma”. No obstante, aclaró que, le gustaría que “Emilia Pérez” representara “la visibilidad y la esperanza de controlar nuestros cuerpos por nosotros mismos y que no sea nadie el que decida lo que tenemos que hacer de nuestras vidas por nosotros”.

“Lo más importante que hace Emilia Pérez es poner un personaje donde nunca te esperarías que estuviera. Un personaje que es una persona transexual que está atrapada en un mundo oscuro”. Karla Sofía Gascón, actriz

“Emilia Pérez”, “una película hecha desde el respeto y el amor”

Por su parte, la actriz mexicana, Adriana Paz, quien participa en la película, dijo visiblemente consternada que, “Emilia Pérez” fue “hecha desde el respeto y el amor”.

“Creo que además le da visibilidad a un tema que está trascendiendo las fronteras”, indicó al referirse al problema de los miles de desaparecidos en México.

“Me cuesta mucho trabajo ver que sea irrespetuoso o que sea una burla. Yo nací y crecí aquí, fui secuestrada hace unos 18 años, y estoy aquí porque algo me cuidó. Me duele un poco que la gente esté tomando el tema desde ese lugar y que estén violentando tanto. De verdad yo no encuentro eso”. Adriana Paz, actriz mexicana

Zoe Saldaña y Selena Gomez ausentes en México

Zoe Saldaña y Selena Gomez fueron las grandes ausentes durante la tarde noche, debido a que ambas se encuentran atendiendo emergencias derivadas de los incendios que han azotado a la ciudad de Los Angeles, California, así lo informó el director francés.

“Emilia Pérez” divide opiniones

“Emilia Pérez” ha causado polémica entre el público por el tema y la forma de abordarlo. Y es que, la cinta cuenta la historia de un narcotraficante mexicano, que sueña con convertirse en mujer y tener una nueva vida, donde el personaje principal, éste emprende un acto de redención para apoyar a la búsqueda de desaparecidos en México.

Después de un largo recorrido por el mundo, la cinta dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, “Emilia Pérez” llegará a cines de México el 23 de enero, y se anticipa que el éxito a nivel internacional que ha tenido se refleje en las próximas nominaciones a los Premios Oscar (17 de enero). Además, de que hasta ahora ha recibido cuatro nominaciones a los SAG Awards 2025.

Las opiniones sobre la cinta varían, en Cannes enamoró a los críticos obteniendo una ovación de 10 minutos. También se alzó con el Premio del Jurado y el reconocimiento a Mejor Actriz para su elenco. Karla Sofía se convirtió en la primera mujer trans en llevarse este galardón.

A los reconocimientos que ha sumado la película “Emilia Pérez” están cuatro premios en la edición 82 de los Globos de Oro: “Mejor Película de Comedia o Musical”, “Mejor Película de Habla No Inglesa”, “Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña” y ‘Mejor Canción Original”

Sin embargo, no todo ha sido “miel sobre hojuelas” ya que, en México, país donde transcurre la historia de “Emilia Pérez“, la película ha recibido duras críticas, a pesar de que aún no se ha estrenado en las salas de cine o plataformas.

Una de las críticas más fuertes que ha recibido la película en México se debe a su elección del elenco, pues entre los personajes principales, sólo Epifania Flores es interpretada por una actriz mexicana, Adriana Paz.

En cuanto a la elección de Selena Gómez como parte del elenco, el director Jacques Audiard reconoció en su visita el Festival Internacional de Cine de Morelia que él no sabía que la también cantante no habla español; otro de los motivos por los que la cinta ha sido criticada.

Carla Hool, directora de casting, explicó en diversas entrevistas que inicialmente realizaron audiciones en México, pero luego ampliaron la búsqueda a otros países y declaró que Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez fueron seleccionadas por ser las más aptas para los roles principales.

Famosos y prensa mexicanos critican “Emilia Pérez”

Las críticas a “Emilia Pérez” provocaron que famosos como Eugenio Derbez expresara su opinión sobre el desempeño de Selena Gomez en el papel y su pronunciación en español, durante una entrevista con la creadora de contenido Gaby Meza.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es la actuación de Selena Gomez. Es indefendible”, dijo el cómico y actor mexicano.

En el encuentro, Derbez añadió que, el problema principal de “Emilia Pérez” es que se trata de una producción realizada por extranjeros, lo que explica su gran aceptación entre el público no hispanohablante.

Por su parte, la presentadora del programa “Sale el Sol”, Joanna Vega-Biestro, dijo que el filme tiene fallas a todos los niveles, empezando por el guion, que parece haber sido traducido al español con Google.

Asimismo, Javier Ibarreche expresó en un video que se volvió tendencia: “Se siente como una caricatura un tanto insensible de México, hecha por alguien que ha visto a México, sobre todo, a través de películas gringas”.

Trama “insensible”

La trama abordada en la película del director francés ha sido calificada como “delicada” ya que, el cambio de género de Emilia Pérez viene acompañado de una transformación de consciencia del excapo, pues crea una organización para buscar a los desaparecidos en México, que, según cifras oficiales suman más de 100 mil.

“Asumir que, al llevar a cabo su transición, el macho salvaje y cruel que ha ordenado cientos de asesinatos se transforma de pronto en una mujer empática y comprometida con los más débiles supone un malabarismo narrativo imperdonable“, expresó el escritor mexicano Jorge Volpi en una columna de opinión del diario El País.

¿De qué trata “Emilia Pérez”?

La película sigue a Rita (Zoe Saldaña) una abogada “sobrecalificada e infravalorada” la cuál trabaja para un bufete de abogados situado en México el cual está inclinado en ayudar a los delincuentes en lugar de llevarlos a la justicia.

Un día, Rita recibe la llamada de “El Manitas”, interpretado por Karla Sofía Gascón, líder de un temido cartel de drogas quién, en un giro inesperado, le pedirá su ayuda a la abogada para poder desaparecer sin pista alguna y finalmente vivir su vida como la mujer que siempre ha soñado ser.