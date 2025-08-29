Esmeralda FG, Valería Márquez y “El Alucín” entre los influencers asesinados en 2025

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

En lo que va de 2025, la violencia en México ha cobrado la vida de varios influencers cuyas muertes han conmocionado a las redes sociales. Desde asesinatos transmitidos en vivo hasta los vinculados con disputas del crimen organizado, estas figuras de las redes sociales han quedado en el centro de una realidad marcada por la inseguridad y la exposición mediática.

Entre los nombres más sonados están el de Valeria Márquez, asesinada a tiros durante una transmisión en TikTok en Jalisco; Camilo Ochoa, “El Alucín”, ejecutado en Morelos tras recibir amenazas por presuntos vínculos con el narcotráfico; y Esmeralda Ferrer, quien fue encontrada sin vida junto con su familia en Guadalajara.

Influencers asesinados en México durante 2025

Esmeralda Ferrer Garibay, “Esmeralda FG“

Fecha: 19-22 de agosto de 2025

Esmeralda Ferrer Garibay, mejor conocida en redes sociales como Esmeralda FG fue asesinada junto a su esposo y sus dos hijos. Los cuerpos de la influencer y su familia fueron encontrados dentro de una camioneta abandonada en el barrio de San Andrés.

Actualmente, las investigaciones siguen en curso, pero según las autoridades, su esposo sostenía actividades comerciales en el ramo de la compraventa de vehículos y el cultivo de jitomate en Michoacán.

Esmeralda FG era conocida en TikTok, contaba con alrededor de 18 mil seguidores y compartía contenidos que evocaban un estilo de vida ostentoso y hacía referencias a la cultura narco.

Camilo Ochoa “El Alucín”

Fecha: 16 de agosto de 2025

El influencer Camilo Ochoa, conocido en redes sociales como “El Alucín”, fue asesinado dentro de un domicilio en Temixco, Morelos, según información de la fiscalía estatal. De acuerdo con los reportes, Ochoa era señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“El Alucín” era conocido por su participación en una entrevista con la periodista Adela Micha que lo volvió viral, acumulaba miles de seguidores en redes sociales: 348 mil en YouTube, 206 mil en Instagram y más de 330 mil en TikTok.

En enero de 2025, su nombre apareció en volantes repartidos en Culiacán junto a otros presuntos integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. En dicho boletín también se mencionaba a figuras como el cantante Peso Pluma y el creador de contenido Markitos Toys.

La Fiscalía no ha confirmado oficialmente nexos criminales, pero informes periodísticos lo relacionaban con la célula de “Los Sapitos”, ligada a la estructura de La Chapiza.

Valeria Márquez

Fecha: 13 de mayo de 2025

Valeria Márquez fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok, desde su salón de belleza, “Blossom The Beauty Lounge”, en Zapopan, Jalisco.

Durante el livestream sostenía un peluche y expresó preocupación, diciendo “ya vienen”. Un hombre disfrazado de repartidor ingresó al establecimiento, la identificó y posteriormente le disparó múltiples veces, siendo el crimen transmitido en directo.

El crimen es investigado como feminicidio y según las últimas investigaciones, las autoridades tienen tres líneas de investigación en las que se trabaja de forma paralela.

Gael Castro Cárdenas, “Gail Castro”

Fecha: 28 de marzo de 2025

“Gail Castro“, hermano del influencer Eduardo Castro, mejor conocido como “Markitos Toys“ fue asesinado la tarde del viernes 28 de marzo en un restaurante Villa Marina, en Ensenada, Baja California.

Gail Castro, al igual que su hermano Markitos Toys, se dedicaba al contenido para redes sociales, pues contaba con miles de seguidores tanto en YouTube e Instagram.

Víctor Manuel, el “Brasileño”

Fecha: 22-26 de marzo de 2025

El “Brasileño” era un tiktoker que estaba creciendo en redes sociales, que fue asesinado a balazos. Era conocido en internet por mostrar contenidos relacionados con motocicletas.

Su conocimiento en este tipo de vehículos lo compartía a los 17 mil 300 seguidores en TikTok y 48 mil 100 en Instagram. El joven trabajaba en su taller mecánico. También se dedicó al activismo al denunciar injusticias y era promotor de la cultura biker en su entorno.

Agustín Paúl, “El Pinky”

Fecha: 10 de enero de 2025

Agustín Paúl mejor conocido como “El Pinky” fue asesinado en Sinaloa a penas horas después de que una avioneta lanzara volantes en contra de 25 músicos y creadores de contenido por sus presuntos vínculos con Los Chapitos.

“El Pinky” era conocido por contenidos relacionados a bromas y retos que compartía a través de redes sociales. Reportes extraoficiales indican que fue asesinado por sicarios de Los Chapitos; una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Adal Peña, “El Tata”

Adal Peña el “Tata” era un influencer que compartía contenido del mundo fitness, fue ultimado cuando se ejercitaba en Culiacán, Sinaloa. Aunque autoridades no confirmaron los motivos del homicidio, en redes sociales comenzó a especularse que habría sido el crimen organizado el culpable de la muerte del hombre de 42 años.

Otros influencers asesinados en México

19 de octubre de 2024: Juan Carlos “El Chilango”

23 de noviembre de 2024: Miguel Vivanco, “El Jasper”

9 de diciembre de 2024: Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”

19 de diciembre de 2017: José Luis Lagunas Rosales, “Pirata de Culiacán”

5 de febrero de 2018: Pamela Montenegro del Real, la “Nana Pelucas”