Eugenio Derbez: la cabeza de una gran familia

Eugenio lleva con orgullo el apellido de su madre, Silvia Derbez. Foto: Cuartoscuro

Eugenio Derbez, uno de los comediantes y actores más importantes de México, quien además de su éxito profesional tiene una numerosa y amorosa familia, aquí te presentamos a los integrantes.

Eugenio Derbez

Su nombre completo es Eugenio González Derbez. Nació en la Ciudad de México, el 2 de septiembre de 1961, es un comediante y productor.

Uno de sus primeros trabajos para la televisión fue Cachún cachún ra ra! (1984) y ¡Anabel! (1988), después Al derecho y al derbez (1993), y más tarde surgieron Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.

Luego de su éxito en México, obtuvo buenos resultados en Estados Unidos como actor, con sus películas No se aceptan devoluciones y How to Be a Latin Lover.

La familia de Eugenio Derbez

Silvia Derbez (madre)

Eugenio es hijo de la reconocida actriz de la época del Cine de Oro Mexicano Silvia Derbez, y de Eugenio González Salas.

En sus interpretaciones más memorables están: Senda prohibida, María Isabel, Cruz de amor, Angelitos negros y Mamá Campanita.

Sylvia Eugenia Derbez (hermana)

Es una actriz, creadora escénica, performer, productora y facilitadora de prácticas de Mindfulness-Atención Plena mexicana. Se ha desarrollado como creadora escénica, performer, productora mexicana. Estudió arte dramático en la Ciudad de México.

Los hijos de Eugenio Derbez

Aislinn (hija)

Eugenio se unió sentimentalmente a Gabriela Michel, actriz de doblaje, con quien procreó a su primogénita en 1987.

Aislinn Derbez, nombre artístico de Aislinn González Michel, quien nació en la Ciudad de México el 18 de marzo de 1987. Es una actriz y modelo mexicana. Estudió la carrera de Artes Visuales en la School of Visual Arts al mismo tiempo que estudiaba actuación en el Actors Studio de Nueva York.

Aislinn es madre de Kailani, la primera nieta de Eugenio Derbez.

Vadhir (hijo)

A principios de la década de 1990, Eugenio conoció a Silvana Torres Prince, con quién en 1991 tuvo a su hijo Vadhir.

Vadhir Derbez González Torres, es su nombre completo, nació el 18 de febrero de 1991 en la Ciudad de México. Le pusieron como segundo nombre Derbez por el cariño que su madre le tenía a su abuela Silvia.

José Eduardo (hijo)

En 1992 nació el tercer hijo del comediante, José Eduardo Derbez, fruto de su relación con la actriz Victoria Ruffo, de quién se separó en 1996.

Su nombre verdadero es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río y como sus padres, optó por una carrera artística, es actor y conductor.

José Eduardo se convirtió en padre en julio de 2024, su hija Tessa hizo abuelo a Eugenio Derbez por segunda ocasión.

Alessandra Rosaldo (esposa)

Alejandra Sánchez Barrero, mejor conocida como Alessandra Rosaldo, es una cantante y compositora.

Hija del productor musical Jaime Sánchez Rosaldo y la señora Gabriela Barrero. Ale es vocalista del grupo Sentidos Opuestos y se casó con Eugenio el 7 de julio de 2012 en el Templo de Regina Coeli, en la Ciudad de México.

Tras seis años de noviazgo. Luego de dos años de matrimonio, la pareja le dio la bienvenida a su primera, y única hija en común, Aitana, quien nació el 4 de agosto de 2014.

Aitana (hija)

La hija más pequeña de Eugenio Derbez es esta nena de 9 años. La madre de Aitana es la cantante Alessandra Rosaldo, ella y el también productor iniciaron su noviazgo en 2006, y luego de varios años, se casaron el 7 de julio de 2012.

Las nietas de Eugenio Derbez

Kailani (nieta)

Es la primera nieta de Eugenio. “Kai” es hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Tessa (nieta)

La bebé nació en junio de 2024. Es la primogénita de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. La nena también es la primera nieta de la actriz Victoria Ruffo.