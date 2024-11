Falleció Julio César González, destacado locutor de radio en Nuevo León

La tarde de ayer sábado se confirmó el fallecimiento de Julio César González a los 54 años de edad, un reconocido locutor de radio que desarrolló su carrera en estaciones de Nuevo León como FM TU y Multimedios Radio.

La esposa de Julio César González informó la semana pasada que su marido sufrió una recaída en su estado de salud y volvió a ser hospitalizado. Aunque no especifica el padecimiento de Julio César, la prensa local señala que tenía un problema hepático.

Como ya se mencionó, ayer por la tarde, las personas cercanas al locutor regiomontano confirmaron su fallecimiento. Miguel Charles, conductor en Televisa Monterrey, fue una de las personas que compartió la triste noticia.

Amigos y familiares han acudido a su perfil de Facebook para dejarle mensajes de despedida. La publicación más reciente, realizada por su familia, menciona que este domingo se realizará la misa de cuerpo presente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

“De parte de toda la Familia González Cano les agradecemos eternamente todas sus oraciones y muestras de cariño por nuestro papá”, se lee en la publicación de Facebook.

César Elian González, portero de Tigres Sub-19 e hijo de Julio César González, rindió homenaje a su fallecido padre, durante el partido de cuartos de final contra Xolos. Medios locales reportan que el joven arquero se enteró de la noticia durante el desarrolló del juego.

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro, el portero se hincó debajo de la portería y alzó los brazos al cielo. Al ver esto, sus compañeros se acercaron y lo abrazaron. El marcador terminó 2-1 a favor de Tigres (4-2 global) y avanzaron a semifinales.

Horas más tarde, César Elian publicó un emotivo mensaje en Instagram para despedirse de su papá.

“Papito, me enseñaste todo pero no me enseñaste a vivir sin ti, me dejas un vació enorme (…) vuela alto ya nos diste todo y hasta de más, cumpliste tu dicha ser el mejor locutor, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor entrenador. Quédate tranquilo que todo va a estar bien y saldremos adelante como tú nos enseñaste”, publicó el jugador de Tigres Sub-19.