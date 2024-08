Famosos relacionados con el narco, según Anabel Hernández

Anabel ha revelado supuestos nexos entre famosos y narcos. Foto: Cuartoscuro

Anabel Hernández, periodista y escritora, ha revelado, en varias ocasiones, las supuestas relaciones entre integrantes del narco y varios famosos. Uno de los señalamientos más polémicos surgió en su libro “Emma y las otras mujeres del narco”, en donde da un recorrido por las relaciones personales de varios capos de la droga.

En la lista existen nombres como los de Joan Sebastian, Galilea Montijo, Alicia Machado y hasta Antonio Aguilar. Unotv.com te dice qué otras celebridades han sido señaladas por la periodista.

¿Cuáles son los famosos relacionados, supuestamente, con el narco, según Anabel Hernández?

Marcela Rubiales

En los primeros capítulos del libro “Emma y las otras mujeres del narco”, Anabel Hernández menciona a Marcela Rubiales como una de las mujeres favoritas de Ernesto Fonseca, “Don Neto”. De acuerdo con la autora, la hija de Paco Malgesto y la fallecida Flor Silvestre “le encantaba al capo”; al igual que la cantante Zoyla Flor.

“Ambas ingresaron a la habitación señalada. Cuando se volvió a abrir la puerta, dos horas después, las dos salieron con la sonrisa plena y enjoyadas”.

Antonio Aguilar

No sólo las mujeres formaron parte de los nombres revelados por Hernández en su libro, pues Antonio Aguilar, papá de Pepe Aguilar, salió a relucir por su relación cercana al integrante del narcotráfico.

“‘Antonio Aguilar fue el que le abrió las puertas, él era muy famoso’. Lira afirma que entre 1981 y 1982, cuanto comenzó su trabajo como escolta del narcotraficante, Don Neto y Antonio Aguilar ya eran compadres”

Lucha Villa

Poseedora de una voz inconfundible y considerada como una de las más grandes exponentes de la música ranchera, Lucha Villa también habría sido parte de la lista de famosas que cedieron ante los encantos del capo.

“Era una mujer de edad madura, vestida elegantemente, con una falda ampona, tableada, color verde menta, y una blusa bien abotonada en la que aún discreta se observaba un busto prominente. Con sus tacones blancos subió las escaleras como si nadie la observara… Es Lucha Villa”.

Sergio Mayer e Issabela Camil

El nombre de Sergio Mayer, al que en 2021 lo señalaron por tráfico de influencias, es otro de los que se menciona en el libro que ha desatado polémica entre los integrantes del medio del espectáculo.

“El actor Sergio Mayer Bretón y su bella esposa Erika Ellice Sotres Starr, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Issabela Camil, eran los últimos en salir acompañados por un peculiar grupo que presidía un hombre alto, fornido, de cabello rubio, ojos claros, bien vestido y armado, junto a su jovencísima esposa: eran el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, la “Barbie”, y Priscilla Montemayor, “Pris””.

De acuerdo con lo mencionado por la periodista, Mayer y la “Barbie” mantenían una relación cercana, al igual que sus respectivas esposas.

“La “Babie” y Sergio Mayer se frecuentaron periódicamente, al menos, dos veces al mes… Issabela Camil y Priscilla también se entendían muy bien… Issabela no se escandalizaba de que los amigos de Mayer fueran narcos”

Según lo narrado, el capo le habría entregado dinero a Mayer para que el actor realizara una película sobre la vida del líder criminal.

Charly

A la lista de famosos se suma el exmarido de Ingrid Coronado, conductora que lo demandó por supuesto abuso sexual. El libro refiere que el exintegrante del grupo Garibaldi y la “Barbie” solían encontrarse en centros nocturnos.

“Otro amigo de la farándula de la “Barbie” era Carlos Eduardo López Ortega, conocido como Charly, también fundador del grupo Garibaldi, y a su vez muy amigo de Mayer. ‘La primera vez que los vi fue en México, en el Bar Bar y El Congo, así se llamaba el antro que tenía Charly, bueno, era de su mamá, no era de él’, dijo uno de los testigos”.

Aunque ése no sería el único encuentro entre la “Barbie” y Charly, que enfrenta actualmente una polémica con su exmujer, a quien señaló como una mala persona previo a destapar un par de infidelidades que sufrió durante su matrimonio.

Arleth Terán

La actriz Arleth Terán también figura en el libro de “Emma y las mujeres del narco” como una de las amantes de Edgar Valdez; refiere cómo era la relación, misma que no hacían por esconder, pues se dejaban ver en lugares públicos.

“Aseguran que el narcotraficante estaba muy enamorado de Terán… escoltas de la “Barbie” los acompañaron en los paseos que daba con Arleth Terán en plazas comerciales de la Ciudad de México”.

Y menciona la razón por la que Valdez tuvo que dar por terminada la relación.

“Tuvo que terminar con ella cuando los Zetas identificaron que era su novia y la iban a matar”.

Alicia Machado

La originaria de Maracay, Venezuela, también figura en la lista de celebridades relacionadas con el crimen organizado. De acuerdo con lo publicado, cuando la famosa “fue coronada como Miss Universo, José Gerardo Álvarez Vázquez ya era el príncipe de las metanfetaminas”.

Machado ha dado declaraciones en las que, sin dar nombres, habla del padre de su hija, palabras que fueron retomadas por Anabel Hernández en su libro.

“Él llegó en ese momento para protegerme, para cuidarme en su país y me protegió mucho, me cuidó mucho… La otra vida de esa persona yo no la conozco, ésa no fue la persona que yo conocí y de la que me enamoré”, Alicia Machado

Ninel Conde

Ninel Conde, mejor conocida como el “Bombón asesino”, es mencionada por la periodista en su libro, aunque ella ha negado públicamente los señalamientos. En la publicación se cuenta que la famosa fue parte de las mujeres de Arturo Beltrán Leyva.

“Se asegura que Ninel Conde aceptó una cita con Arturo a cambio de un pago de 100 mil dólares y que sólo sería por dos horas. La cita habría ocurrido en una residencia en Jardines del Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México”.

Pero no es el único episodio en donde se cuenta la relación entre Beltrán Leyva, el “Barbas”, y el “Bombón Asesino”, quien dijo que procederá legalmente contra Anabel Hernández.

“Entre todos los asistentes hicieron una especie de rifa y habría juntado cerca de 300 mil dólares, quien ganara se llevaría como premio la compañía del “Bombón asesino”. Aseguran que el ganador fue Arturo Beltrán Leyva”.

Galilea Montijo

Quizá, el nombre más sonado es el de la conductora Galilea Montijo, quien suplicó detener la ola de ataques en su contra. Supuestos testigos revelaron detalles sobre la relación que habría sostenido Montijo con Beltrán Leyva, luego de que el capo tuviera una relación “ocasional” con Ninel Conde.

“Llegó el capo a bordo de un Mercedes Benz negro del que descendió acompañado por la conductora de televisión Galilea Montijo… El jefe del clan de los Beltrán Leyva la trató con respeto. Le dijo: ‘Venga, mi amorcito, pásele’, tomándola de la cadera… ‘Le podría decir sin exagerar que la relación duró, al menos, dos años’”.

Dentro del relato, se menciona que si bien se desconoce si Arturo Beltrán Leyva le regaló propiedades a la famosa conductora, respaldada por su marido, el líder criminal sí le obsequió “relojes y joyas”, mismas que usaba cuando salía a cuadro en televisión nacional.

“Otros miembros del clan afirman que a don Arturo le gustaba ver cuando ella usaba en sus programas un reloj Rolex que él le había obsequiado”.

Andrés García

El actor Andrés García también fue mencionado en los relatos de relación entre el narco y el medio del espectáculo, mismos que no tuvo reparo en confirmar, asegurando que conocía a todos.

“‘Era una reunión privada, Andrés García era amigo de los señores’, abundó el testigo”

Joan Sebastian

El famoso cantante de temas exitosos como “Maracas” o “Juliantla” también figura en la lista de esas relaciones.

“Otro de los nombres de la farándula de prestigio internacional que tenía relación con La Federación y en particular con los Beltrán Leyva era Joan Sebastian… El cantautor también se dedicaba al narcotráfico”.

Belinda

La nueva revelación de Anabel Hernández involucra a Belinda por una supuesta amistad entre la cantante e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del “Chapo” Guzmán. De acuerdo con la periodista, la cantante y el hijo del líder del cártel de Sinaloa habían sostenido algunos encuentros.

A través de su proyecto “Narcosistema”, Hernández reveló lo que un informante le habría dicho sobre los encuentros entre Belinda y el hijo del “Chapo”.

“Este informante me afirmó que hubo un encuentro directo entre Iván Archivaldo y Belinda en el año 2022. Ocurrió en una hermosa residencia en la bahía de Altata, Sinaloa. Un paradisiaco lugar… Es un lugar donde los “Chapitos” les gusta” … Es ahí, en la playa, en el atardecer y después bajo la luna, que tuvo una cena romántica con la cantante Belinda”.