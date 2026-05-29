Fans de Stray Kids denuncian altos precios de boletos en México; solicitan intervención de Profeco

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Fans de Stray Kids acusan en Profeco a Ocesa y Ticketmaster. Foto: Getty

La emoción por el regreso de Stray Kids a México se convirtió en polémica luego de que se revelaran los precios oficiales para el festival STRAYCITY, que se realizará el próximo 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Los boletos para ver a la banda surcoreana van desde mil 300 hasta más de 11 mil pesos en paquetes VIP. Sin embargo, tras darse a conocer los costos, fans del grupo acusaron a Ticketmaster y OCESA de elevar los precios para el público mexicano y comenzaron a organizar posibles denuncias ante la Profeco.

Stray Kids México reclama precios VIP de más de 11 mil pesos

La molestia entre las STAY, nombre del fandom de Stray Kids, aumentó luego de comparar los precios de México con los de otros países donde se presentará el festival.

En redes sociales, cuentas de fans señalaron que los paquetes VIP en México cuestan hasta 40% más caros que en otras sedes pese a incluir prácticamente los mismos beneficios.

⚠️ STAY, necesitamos hacer ruido ⚠️

La situación con el STRAYCITY no puede seguir ignorándose. Como fandom merecemos transparencia, respeto y precios justos; por ello, estaremos realizando una queja formal ante PROFECO y una recolección de firmas para que nuestra voz se escuche. pic.twitter.com/SaZ8SbgvIa — Stray Kids Unión México (@SKZunionMexico) May 28, 2026

Los paquetes VIP alcanzan precios de 11 mil 508 pesos para la modalidad VIP 1 y 10 mil 764 pesos para VIP 2. Ambos incluyen boleto en zonas Platino, acceso anticipado, mercancía oficial, artículos conmemorativos y atención VIP.

Fans piden intervención de Profeco por boletos de Ticketmaster

La inconformidad llevó a varias páginas de fans a preparar correos masivos dirigidos a la Profeco en caso de detectar irregularidades durante la venta general de boletos programada para el 29 de mayo.

Entre las principales exigencias del fandom están evitar los llamados “precios dinámicos”, limitar la compra a menos de seis boletos por persona para frenar la reventa y transparentar los costos finales antes del inicio de la venta.

La situación recordó la polémica que ocurrió meses atrás con fans de BTS, quienes también reclamaron presuntas inconsistencias durante procesos de venta organizados por Ticketmaster y OCESA.

Jorge Álvarez Máynez presentó petición a Ocesa y Ticketmaster

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y excandidato presidencial, comunicó que presentó un derecho de petición, dirigido a Ocesa y Ticketmaster, para poner “reglas claras” sobre la venta de boletos.

Además, instó a la Profeco a que aclaren las acciones que se tomarán para que el fandom Stay tenga la información concreta y pueda disfrutar del evento.

Presentamos un derecho de petición para que Ocesa y Ticketmaster pongan reglas claras.



Y que PROFECO nos aclare las acciones que tomará en el asunto.

¡El fandom Stay merece información clara! pic.twitter.com/mE7rrwW9vv — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 28, 2026

STRAYCITY llegará al Estadio GNP con invitados especiales

El evento será un formato tipo festival creado por Stray Kids, donde cada ciudad contará con artistas invitados diferentes. En México participarán Andrés Obregón, RENEE y la agrupación japonesa NEXZ.

Por otra parte, la organización confirmó que no habrá preventa especial y que todos los boletos serán digitales. Además, aclaró que los precios no cambiarán durante la venta general y que la fila virtual asignará lugares de manera aleatoria.

Hasta el momento, ni Ticketmaster ni OCESA han respondido públicamente a las críticas por los costos del evento.

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