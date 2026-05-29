Ya vimos “Backrooms”; conoce los detalles de la nueva cinta de terror de A24 dirigida por Kane Parsons

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El filme, protagonizado por Renate Reinsve, fue escrito por Will Soodik. Foto: A24

“Backrooms”, la nueva cinta de terror de A24, por fin llegó a salas de cine en nuestro país este jueves 28 de mayo de 2026.

De la mano de Kane Parsons, el director más joven en la historia de la compañía productora, con apenas 20 años de edad, esta película lleva al terror psicológico a un nuevo nivel al trasladar el concepto de uno de los creepypastas más populares en la cultura pop a la pantalla grande.

En Unotv.com ya vimos la cinta y, tras perdernos en esa especie de laberinto, por fin pudimos salir de ese mundo para contarte algunos detalles de una de las películas más interesantes de esta temporada.

Un laberinto de pasillos, luces fluorescentes y ansiedad

Escrito por Will Soodik, el thriller lleva al espectador a un lugar perturbador compuesto por pasillos infinitos de sitios cotidianos, coloreados con paredes amarillas donde el inquietante silencio apenas se rompe por el zumbido de luces fluorescentes.

La atmósfera de dicha estética, que nace tras la creación de un set de 2 mil 800 metros cuadrados en el que el mismo personal de la producción se perdía, se complementa con esa pálida paleta de colores que, de alguna manera, envuelve al espectador en una paz inquietante en su butaca, mientras que el score, compuesto en colaboración con Edo van Breemen le da un toque espeluznante.

Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve sostienen la tensión

Por su parte, la actuación de Chiwetel Ejiofor, quien da vida a Clark, arquitecto fracasado, dueño de una tienda de muebles y quien descubre una de las entradas a este extraño mundo, es otro detonante de la experiencia cinematográfica al llevar a su papel desde una profunda frustración, hasta explotar en un punto oscuro y maniático.

Mientras que Renate Reinsve, nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz, interpreta a su terapeuta, Mary Kline, quien, además de enfrentar sus propios problemas psicológicos, se aventura a los backrooms para encontrarlo y termina por demostrar la otra cara de ese hueco en el estómago que provoca esta película a lo largo de sus casi dos horas de duración.

Foto: A24

Kane Parsons y el salto de YouTube a A24

Este discurso cinematográfico tiene mucho que ver con la dirección de Parsons, quien, en 2022 creó y publicó “Backrooms”; una serie web semiantológica que cuenta hasta el momento con 24 cortometrajes en su canal de YouTube, Kane Pixels.

Con 78 millones de visualizaciones hasta mayo de 2026, ahí podemos encontrar la base narrativa y visual de este universo para el que el cineasta utilizó y trabajó con el software 3D Blender y Adobe After Effects.

Con este contexto, comprendemos por qué Kane Parsons es el único que podía rodar esta película que envuelve al espectador en este mundo, situado en la época de los 90, y en una atmósfera tan pesada y sofocante que, por momentos, desacelera mucho el ritmo del filme, pero que, al final, forma parte de la experiencia y del fenómeno que ha resultado esta peculiar leyenda urbana digital.

¿Qué son los backrooms y por qué se volvieron virales?

Se trata de un creepypasta nacido en 2019 dentro de un hilo de 4chan, donde un usuario compartió la imagen de un inquietante espacio vacío: paredes amarillas, alfombra húmeda y luces fluorescentes zumbando sin descanso.

A partir de ahí surgió la idea de un lugar infinito y extradimensional al que alguien podría llegar accidentalmente al “salirse” de la realidad, concepto conocido como “no-clipping”.

Con el tiempo, usuarios de Reddit, TikTok y YouTube expandieron el mito creando distintos “niveles” dentro de las backrooms, cada uno con ambientes más perturbadores que el anterior, además de entidades hostiles que habitan esos espacios.

Así, el fenómeno evolucionó de una simple creepypasta a un universo colaborativo de terror en internet.

Parte de su impacto proviene de la llamada estética de los “espacios liminales”, lugares aparentemente normales, pero vacíos y extrañamente familiares, como oficinas abandonadas, pasillos interminables o centros comerciales desiertos.

Esa sensación de soledad y desconexión es lo que convirtió a los backrooms en un fenómeno viral entre nuevas generaciones.

Como dato extra, el origen de la imagen fue un misterio, hasta que en 2024 usuarios de internet descubrieron que había sido tomada en 2002 durante la remodelación de una antigua tienda de muebles en Oshkosh, Wisconsin, en Estados Unidos.

“Backrooms”, debut como director de cine de Kane Parsons, es una de las películas referentes en una nueva corriente dentro del cine de terror que, poco a poco, ha tomado fuerza y que, muy probablemente, podría convertirse en el inicio de una nueva franquicia dentro del género.

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