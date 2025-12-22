GENERANDO AUDIO...

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, se dio una escapada este fin de semana para visitar el Museo Nacional de Antropología, ubicado en la Ciudad de México, donde fue reconocida por varios asistentes que no dudaron en acercarse para pedirle fotografías.

La modelo mexicana compartió el momento en redes sociales, dejando ver su interés por la historia y las piezas prehispánicas del recinto. Además, la reina de belleza visitó otros lugares de la capital mexicana e, incluso, se hizo una limpia tras las recientes polémicas por su triunfo en Tailandia.

Fátima Bosch visita el Museo de Antropología y expresa su amor por la historia

A través de Instagram, Bosch publicó una serie de imágenes de su paso por el museo, donde se le observa acompañada de la tiktoker Kymberly Pacheco.

Durante el recorrido, la reina de belleza se detuvo en diversas salas y destacó su gusto por las joyas prehispánicas, un elemento que conecta con el traje típico que presentó anteriormente, inspirado en Xochiquetzal, deidad mexica relacionada con la belleza y la creatividad.

La presencia de Fátima no pasó desapercibida para los visitantes, quienes aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías con ella. La modelo se mostró accesible y agradecida con quienes se acercaron a saludarla, momentos que también quedaron registrados en redes sociales.

No sólo fue al museo, Fátima Bosch aprovechó y se hizo una limpia

Luego de su recorrido cultural, Fátima Bosch acudió junto a su amiga a realizarse una limpia, una práctica tradicional asociada con la renovación energética y el bienestar personal.

El ritual fue compartido en TikTok por Kymberly Pacheco, quien publicó un video del momento acompañado de un mensaje sobre fortaleza, nuevos comienzos y lo que viene para 2026.

Aunque Bosch no dio declaraciones adicionales, el gesto fue interpretado por sus seguidores como una forma de cerrar ciclos y enfocarse en nuevos proyectos, tras los escándalos en los que se vio envuelta por su coronación en la edición de este año en Miss Universo.

