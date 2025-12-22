GENERANDO AUDIO...

El actor continúa viviendo en la calle. Foto: Gettyimages

El exactor infantil Tylor Chase fue visto nuevamente, ayer domingo 21 de diciembre, en una situación de calle alredor de las vialidades de California, Estados Unidos. Chanse de 36 años, es recordado por su participación en el “Manual de Supervivencia Escolar de Ned”,transmitido por Nickelodeon.

A casi tres meses que se viralizara un video donde se muestra al actor que le dio vida al personaje de Martin Qwerly viviendo en la calle, nuevamente, la tarde de ayer, una usuaria grabó la condición en la que se encuentra el actor.

En esta segunda grabación, se observa a Tylor Chase con barba y cabello descuidados, además de un notorio estado de delgadez. Durante la conversación grabada, este intenta confirmar su identidad, a lo que el propio Tylor responde con claridad que trabajó en Nickelodeon:

—“¿Actuabas en Disney Channel?”

—“En Nickelodeon, en el Manual de Supervivencia de Ned”

—“Claro, tú eres ese chico”

El intercambio fue suficiente para que los usuarios confirmaran que se trata del mismo actor.

“No necesita dinero, necesita atención médica”: Mamá de Tylor Chase habla sobre la recaudación de fondos

Luego de que se iniciara una recaudación de fondos en la plataforma de GoFundMe para ayudar a Tylor Chase, su madre decidió pronunciarse a través de un mensaje compartido por medios locales. En el texto, la mujer señala que el apoyo económico no es la solución adecuada para la situación de su hijo.

De acuerdo con su testimonio, Tylor no puede administrar dinero ni medicamentos por cuenta propia, ya que suele perder objetos y no logra mantener un control sobre sus necesidades médicas. Por esta razón, explicó que una recaudación podría incluso perjudicarlo, en lugar de ayudarlo.

