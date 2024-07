¿Fue para Irina? Gabriel Soto comparte mensaje y habla de personas que fallan

Gabriel Soto terminó con Irina Baeva. Foto: Cuartoscuro

Gabriel Soto reapareció en redes sociales en medio su ruptura con Irina Baeva, y con rumores de una supuesta infidelidad por parte de la actriz. El famoso compartió una reflexión que alimentó los rumores de una presunta aventura de su expareja.

¿Qué dice el mensaje de Gabriel Soto?

A través de sus historias de Instagram, el famoso publicó la reflexión que llevaba por título “Aceptación”. El texto compartido por Soto habla del amor y de cómo llega y se va; sin embargo, llamó la atención que finaliza hablando de personas que fallan.

“Ya no me preocupa que las personas me fallen, porque comprendí que esa es la manera en la que el universo elimina de tu vida lo que no es para ti”

Tras el mensaje de Gabriel Soto comenzó a comentarse que, probablemente, el actor hablaba de una infidelidad por parte de la actriz criticada por su desempeño en “Aventurera”.

La ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva se dio luego de fuertes rumores que apuntaban que la relación de los famosos había llegado a su fin, posiblemente, por una infidelidad por parte de la actriz rusa.

Sin embargo, pese a los señalamientos, la pareja se limitó a confirmar, a través de un comunicado, su ruptura. En el mensaje a la opinión pública, Gabriel Soto e Irina Baeva aseguraron que fue una decisión tomada tras “varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez”.

Además, destacaron que, “los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno”.

Junto a sus hijas: la reciente publicación de Gabriel Soto

Además de la presunta indirecta, Gabriel Soto compartió una imagen junto a sus hijas: Elissa y Alexa. Tras la publicación, los fans del actor aseguraron que eso era lo más importante que tenía en la vida.

“Lo más bello que tienes”, “Hermosas tus niñas”, “Ellas, las más felices de estar con su padre”, “Qué hermoso padre es”, “Las bellezas que siempre estarán a tu lado”, “Bellos”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.