Gala Montes acusa a su madre de robo. Foto: Cuartoscuro

La actriz Gala Montes volvió a arremeter públicamente contra su madre, esta vez acusándola de haberle robado dinero poco después de su ingreso al reality show “La Casa de los Famosos México”. Según explicó la actriz, su madre accedió a una de sus cuentas y sustrajo una suma de dinero, aunque no especificó el monto exacto.

“A los dos días de que yo estaba en la casa, mi mamá me robó dinero. Se esperó a que entrara y se metió a una cuenta que yo tenía y me robó dinero… de ella no necesito nada”, declaró Montes en sus redes sociales.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la actriz Gala Montes pidió al público que no crea las declaraciones que su madre ha hecho sobre ella, especialmente en torno a los señalamientos de abandono.

“Para que no le crean sus videos donde dice: ‘Ay, me abandonaron’… Para que no le crean nada”, expresó la actriz, refiriéndose a los recientes comentarios de su madre en redes sociales.

En cuanto a la presencia de su madre en la final de “La Casa de los Famosos México”, Montes reveló que la abrazó por impulso y porque deseaba hacerlo, aunque también explicó que inicialmente quiso darle una nueva oportunidad. “Yo creí en ella, dije: ‘chance ya cambió’, pero no había visto el circo que había armado… La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante”, afirmó.

Sin embargo, Montes añadió que su percepción cambió tras enterarse de las acciones de su madre. “Yo entendía que ya era team Gala, y ya no vas a pasar por encima de mí… Me da pena todo lo que estás viviendo, pero te lo mereces”, concluyó la actriz, manifestando que la situación le causó lástima.

Durante su entrevista con Yordi Rosado, la actriz Gala Montes también se refirió a los comentarios que cuestionan sus recientes declaraciones en favor de su madre, a pesar del distanciamiento que ambas mantienen desde hace varias semanas.

Montes fue clara al explicar su postura: “Es mi mamá, la voy a abrazar, por supuesto; la quiero. De eso a que yo quiera vivir con una persona como ella es distinto”, subrayó, dejando en claro que su afecto no implica reconciliación ni convivencia cercana.

La actriz y cantante Gala Montes destacó que, tras el encuentro que tuvo con su madre al final de “La Casa de los Famosos México”, no ha vuelto a tener contacto con ella.

“Solo la abracé y no le he vuelto a escribir ni pienso escribirle, no tiene mi número… Todo fue una mentira porque está muy mal asesorada”, declaró Montes, reafirmando que, a pesar de haber mostrado afecto en la final del programa, no planea restablecer su relación.