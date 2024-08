“Tiene que haber un límite”: Geraldine Bazán revela que ya se aplicó la ley en su demanda contra Maxine Woodside

Geraldine Bazán dio a conocer que ya se aplico la ley en la demanda que emprendió en contra de Maxine Woodsine por un comentario que emitió la locutora de radio y que la actriz denunció por causar daño a su familia.

La expareja de Gabriel Soto emprendió acciones legales contra Maxime Woodside después de que ella opinara al aire sobre el romance que tuvo con el actor y la concepción de una de sus hijas.

Geraldine Bazán señaló que ya se tomaron medidas cautelares conforme a la ley en su caso y que tanto la locutora como la empresa para la que trabaja deberán acatar para resarcir los daños.

“Lo que pasó es que la ley me otorgó medidas cautelares, no solamente la persona física, también con la persona moral, que es la empresa, la ley obligó a bajar esos contenidos de donde se pudiera ver”

El contenido del programa “Todo para la mujer” que fue “bajado” corresponde a cuando Maxine y su equipo hablaron sobre la relación de Geraldine con Gabriel y de las dos hijas que tuvieron.

La actriz habló sobre los avances de la demanda con Televisa Espectáculos destacando que más allá de un beneficio a nivel personal, lo que pretende con su postura es poner un antecedente y un límite sobre lo que se pueda hablar públicamente de las vidas ajenas.

“A mí lo que me interesa es sentar un precedente, yo no estoy buscando ni dinero ni que metan a alguien a la cárcel, porque no es el caso y no se llega hasta ahí, pero sí que se cree un precedente, tiene que haber un límite, ¿hasta dónde estamos llegando como sociedad?”

Geraldine Bazán