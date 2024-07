¡Sí hubo bodorrio! Irina Baeva asegura que se casó con Gabriel Soto en una “ceremonia espiritual”

Irina Baeva asegura que se casó con Gabriel Soto. Foto: Cuartoscuro

Irina Baeva aseguró que sí se casó con Gabriel Soto en una ceremonia íntima. Las declaraciones se dan a días de que el actor diera a conocer un comunicado informando sobre su ruptura con la rusa.

En entrevista para la revista “Hola”, la protagonista de “Aventurera” reveló que la boda se celebró en marzo y que habría sido en Acapulco, Guerrero, lugar en donde Gabriel Soto tiene una casa.

“El 27 de marzo de 2024 nosotros nos casamos, hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual. La hicimos en Semana Santa, la hicimos en Acapulco en la casa que tiene Gabriel ahí. Nosotros tomamos esa decisión. Nos casamos de esta forma”.

De acuerdo con lo declarado por la famosa, criticada por su desempeño en el teatro, la ceremonia en donde se casó con Gabriel Soto fue solamente con personas muy cercanas a la pareja.

“Fue algo importante, fue algo simbólico, fue algo muy íntimo con la gente más cercana”.

Sin embargo, se desconoce si la boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto tiene validez legal.

Además, para la misma revista, Irina Baeva aseguró que el comunicado fue sin su autorización y, según dijo, fue sorpresivo, pues días antes estaban juntos.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí, sí se me notificó. Sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”.

¿Hay fotos de la boda de Irina Baeva con Gabriel Soto?

De acuerdo con lo relatado por la actriz originaria de Rusia, la boda habría sido el 27 de marzo de este año y si bien no hay imágenes del momento, ella compartió, días después, una serie de postales desde Acapulco, donde se habría celebrado la ceremonia.

Por su parte, el 28 de marzo, el actor compartió un video junto a su hija mayor desde la playa.