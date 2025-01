GENERANDO AUDIO...

Recuerda a David Lynch con estas películas y series

David Lynch fue un cineasta experimental que redefinió la narrativa estadounidense a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria cinematográfica. El director y guionista estadounidense murió a los 78 años, dejando una filmografía que sirvió de inspiración para cineastas más jóvenes, así como para espectadores de todas las edades.

Las mejores películas y series de David Lynch

Rotten Tomatoes, sitio web que retoma reseñas cinematográficas, ofrece el ranking de todas las películas y series de David Lynch, definiendo el Top 10 con base en la calificación de cada proyecto.

10. “Lost Highway” (1997)

Una de las películas que explican el surrealismo de David Lynch, así como las narrativas no convencionales del cineasta, es “Lost Highway“. En este tipo de cintas, el espectador debe hacer un esfuerzo para entender qué está pasando en pantalla.

¿De qué trata? Un músico que vive con su esposa recibe unas misteriosas cintas de video en las que aparece él junto a su esposa en su propia casa. Después, en una fiesta, un hombre aterrador le dice que está en su casa en ese mismo instante. Lo que ya es aterrador empeora con la siguiente cinta…

9. “Inland Empire” (2006)

“Inland Empire” es una de las obras más características de David Lynch por tres factores:

Incluye a Laura Dern, una de sus actrices favoritas, con quien también trabajó en “Wild at Heart“ Tiene una duración de 176 minutos, respetando su necesidad de contar historias largas Es una cinta onírica y surrealista al estilo de Lynch

¿De qué trata? La percepción de la realidad de una actriz se va distorsionando cada vez más. Al mismo tiempo descubre que, quizá, se está enamorando de su partenaire (Justin Theroux) en un remake polaco inconcluso y supuestamente maldito.

8. “What did Jack do?” (2020)

Tres años después de volver con su obra maestra “Twin Peaks“, el cineasta consumó su alianza con Netflix para lanzar un cortometraje de 17 minutos, grabado en 2016, en el que un policía interroga a un mono sospechoso de asesinato.

“Es tan divertido y absurdo como suena su premisa”, escribió Peter Bradshaw, crítico de The Guardian sobre “What did Jack do?“.

7. “Mulholland Drive” (2001) – Disponible para compra y renta en YouTube

En 2016, la BBC publicó su lista de las 100 mejores películas del Siglo XXI y “Mulholland Drive” fue elegida en la cima, por delante de “In the mood for love” de Wong Kar Wai y “There will be blood” de Paul Thomas Anderson.

Múltiples interpretaciones existen alrededor de esta película protagonizada por Naomi Watts y Laura Harring; sin embargo, en este caso, conviene no saber nada de la premisa antes de ver este experimento con toques de drama, comedia y hasta terror.

6. “Eraserhead “(1977)

Hablar de “Eraserhead” es hablar de los orígenes del “body horror“, un subgénero del terror que alcanzó un nuevo nivel en “The Substance“. En 1977, David Lynch irrumpió en la escena del cine independiente estadounidense con una de sus películas más surrealistas y horrorosas.

¿De qué trata? Un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, una amiga lo invita a cenar a casa; se entera entonces de que ha sido padre de un bebé prematuro y no humano.

5. “Twin Peaks: Primera Temporada” (1990)

Aunque el género de misterio y thriller policial es sólo una de las facetas del director, probablemente encontró su obra maestra en “Twin Peaks“, una serie que se desarrolla en un pueblo, con la típica estructura del drama policial, pero con el toque personal de Lynch.

¿De qué trata? Un excéntrico agente del FBI llega a una pequeña población montañosa, para investigar el brutal asesinato de la chica más popular del instituto de la localidad. Con la ayuda del sheriff del pueblo, el agente comienza a interrogar a los habitantes del pueblo y va descubriendo poco a poco que muchos de ellos esconden oscuros y misteriosos secretos.

4. “El Hombre Elefante” (1980)

“El Hombre Elefante” podría considerarse la película más “convencional” de la filmografía de David Lynch, considerando que es una narrativa lineal sin mayores experimentos; sin embargo, reafirmó que puede sacar provecho de su habilidad para hacer criaturas (casi) inhumanas.

¿De qué trata? A finales del siglo XIX, un doctor descubre en un circo a un hombre llamado John Merrick. Se trata de un ciudadano británico con la cabeza monstruosamente deformada, que vive en una situación de constante humillación y sufrimiento al ser exhibido diariamente como una atracción de feria.

3. “Twin Peaks: El regreso” (2017)

Veintisiete años después de su reconocida serie, llegó “Twin Peaks: El Regreso“, una continuación directa de la historia original con prácticamente todo el elenco original, incluyendo la participación del propio David Lynch.

No sólo fue la expectativa, sino que esta secuela directa resultó incluso más querida y mejor calificada que la primera temporada original.

2. “Terciopelo Azul” (1986)

Una de las pocas nominaciones al Oscar a Mejor Director para David Lynch llegó gracias a “Terciopelo Azul“, una película de “cine noir” que se convirtió en un clásico de culto debido a su naturaleza perversa, sensual, divertida y extraña.

¿De qué trata? Una mañana, Jeffrey Beaumont, después de visitar a su padre en el hospital, encuentra entre unos arbustos una oreja humana. La guarda en una bolsa de papel y la lleva a la comisaría de policía, donde le atiende el detective Williams, que es vecino suyo. Comienza así una misteriosa intriga que desvelará extraños sucesos acontecidos en una pequeña localidad de Carolina del Norte.

1. “The Straight Story” (1999)

Conmovedor y esperanzador no son dos adjetivos comunes para describir a David Lynch, pero en “The Straight Story” se dispuso a entregar una de las historias más sencillas y enternecedoras que su malévolo ingenio pudo crear.

La historia es simple: un hombre mayor con salud delicada se olvida de todas sus enfermedades para recorren 500 kilómetros en una máquina cortacésped para ver a su hermano, con quien vive enemistado y ha sufrido un infarto.