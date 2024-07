JLo y Ben Affleck habrían terminado su matrimonio

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck habría terminado. Foto: AFP

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido una montaña rusa desde su resurgimiento, y ahora, nuevos reportes sugieren que la famosa pareja habría puesto fin a su matrimonio hace meses.

Según informó el sitio de noticias Page Six, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que se han mantenido separados desde marzo.

Aunque los motivos exactos no se han hecho públicos, se rumora que la privacidad de Ben Affleck y el deseo de Jennifer Lopez de compartir aspectos de su vida con sus fans han generado tensiones irreconciliables.

Los rumores de problemas en su relación comenzaron a mediados de mayo, cuando la revista In Touch señaló que estaban negociando el divorcio. Posteriormente, la revista People reportó que Affleck se había mudado a una casa alquilada en Brentwood, cerca de la propiedad de su exesposa Jennifer Garner, para estar cerca de sus hijos.

Page Six también mencionó que Ben Affleck ha estado muy protector con Jennifer Lopez, razón por la cual no han hecho público su rompimiento. No obstante, TMZ informó que la pareja había contratado a un agente para vender su casa compartida, con un valor aproximado de 65 millones de dólares.

El medio Daily Mail señaló que Jennifer Lopez estaría lista para abandonar sus esfuerzos por salvar la relación. Un amigo cercano a la actriz comentó que ella “ha tenido suficiente y realmente lo ha intentado, pero no puede hacer más”.

Una fuente adicional mencionó a Page Six que Affleck ha comprendido que su unión con la protagonista de Selena no funcionará, y ha llegado a la conclusión de que estos últimos dos años fueron un “sueño”.