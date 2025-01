GENERANDO AUDIO...

“Emilia Pérez“, cinta francesa nominada a trece premios de la Academia, causó opiniones divididas entre los mexicanos. La usuaria Camila D. Aurora mostró su descontento con la película con el cortometraje “JOHANNE SACREBLU ‘El Musical’“, el cual se burla tanto del filme de Jacques Audiard como de la cultura francesa.

¿Qué es “JOHANNE SACREBLEU”, la burla a “Emilia Pérez” y Francia?

“JOHANNE SACREBLU ‘el musical’ un homenaje a EMILIA PEREZ” es un cortometraje amateur de casi 29 minutos cuyo adelanto se publicó primero en TikTok; sin embargo, la plataforma bajó dicho material, según su creadora, Camila D. Aurora, creadora trans mexicana.

Este corto se publicó este sábado 25 de enero a través de YouTube y en cuestión de horas acumuló más de 70 mil vistas en la plataforma. Además, se colocó en el Top 10 de tendencias de X (antes Twitter) por “Bienvenidos a la France“, la secuencia inicial a manera de musical.

La escena musical muestra a más de una decena de actores y actrices vestidos con atuendos estereotipados de la cultura francesa mientras cantan: “Bienvenidos a la France, donde tu vas a encontrar que te roben el corazón y la cartera“, con un acento “francés”.

Los personajes cargan con ratas, haciendo referencia a “Ratatouille“, película de Disney Pixar que se desarrolla en París y en el fondo también se escucha la voz de Homero Simpson diciendo la frase “Que elegancia la de Francia“, la cual se hizo meme en redes sociales.

Este cortometraje se burla no sólo de los estereotipos franceses, sino también de su supuesto racismo y problemas de discriminación de aquel país. “Bienvenidos a la France, pero si eres musulmán, homosexual o negro yo te quiero lejos“, cantan los personajes.

Además de hacer múltiples referencias a las crepas, los croisants, el vino francés, el futbolista Kylian Mbappé, el 5 de mayo, los pasteles, María Antonieta y las ratas que abundan en París, este número musical también recita palabras en francés al azar.

La intención de “JOHANNE SACREBLU” es burlarse de “Emilia Pérez“, pues al término del musical, una voz en off dice: “Me duele hasta la p*nche crepa nada más de acordarme de ti”, en alusión a la escena de Selena Gómez que se viralizó en redes sociales.

¿De qué trata esta parodia a “Emilia Pérez” y Francia?

“JOHANNE SACREBLU ‘el musical’ un homenaje a EMILIA PEREZ” parodia diversas temáticas que aborda “Emilia Pérez“, como la transición de género del personaje principal de la cinta, interpretado por Karla Sofía Gascón.

Más allá de la trama de este cortometraje amateur, la producción se encarga de parodiar y explotar los estereotipos de la cultura francesa. Por ejemplo, los personajes hacen una competencia para definir cuál es el platillo típico de Francia: la baguette o el croissant.

Los anunciantes del concurso están vestidos de Lady Bug y Chat Noire, personajes de la serie animada “Lady Bug” que se desarrolla en París. El ganador tiene que tocar la punta de la Torre Eiffel.

Además, la producción de Camila D. Aurora se burla del propio Jacques Audiard, director de “Emilia Pérez“, a quien le dedicaron un número musical parodiando al cineasta llamado “Un hombre basuga“.

“Sólo soy un hombre basura en París, solo soy una basura más en París, pero también soy la basura más grande, soy Jacques Audiard, el hombre basura. Soy tan basura que me gusta lucrar con otras culturas, soy tan basura que disfruto cancelar de último minuto”. Fragmento de “Johanne Sacrebleu”

Dicha escena hace referencia al evento en la Cineteca Nacional en el que iba a presentarse Jacques Audiard frente a alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero canceló por temas de logística.

Además, parodia la canción “Papa” en la que el hijo de Emilia Pérez canta: “Hueles como papá. Hueles a las montañas, a cuero y café, hueles a la comida picante, picante. Hueles a azúcar, a cordero en el fuego, al olor del motor. Hueles también a Coca-Cola Light con limón, hielo y sudor (…) olía a piedrecitas calientes por el sol, olía a yerba buena, mezcal y guacamole“.

En la parodia de “JOHANNE SACREBLU“, un personaje canta: “Tito tito nietito, hueles a ancas de rana por la mañana, huele a que no has bañado en semanas, hueles a baguette echado a perder, hueles al omelette que me comí ayer, hueles como a queso oloroso oloroso”.

Cabe destacar que diversos usuarios mexicanos han publicado en X (Twitter) que “Emilia Pérez” estereotipa a la cultura mexicana.

“Emilia Pérez, una película que se burla de los mexicanos, muestra cultura y nuestro idioma y que además estereotipa de manera cursi y poco realista lo que es el narcotráfico en México”, escribió la usuaria “Alfa y Omega” el pasado jueves 23 de enero.

En este sentido, “JOHANNE SACREBLU” hace lo mismo con la cultura popular francesa.

¿Quiénes están detrás de “Johanne Sacreblu”?

Camila Aurora, mujer trans mexicana, es la mente detrás de “Johanne Sacreblu” y compartió diferentes fragmentos del cortometraje a través de sus redes sociales, así como diferentes procesos de la creación de este proyecto.

En los créditos del corto, aparecen los nombres de quienes participaron en la producción:

Gladys L. Grantt

Sofía Hernández

Itra Patiño

Juan Espinosa

Cipactli García

Yeylan Torres

Marisol Murillo Santeliz

Sofía Hernández

Odette Mejía

Ashera

Rita Delgado

Hielito Cos

Luke Stranger

Xanat Palacios

Atticus Martínez

Rose Miranda

Jessica Azamar

Mayen Resendiz

Stephanye Ramírez

Sofía Amaya

Fernanda Montero

Adam

Aaron Díaz

Ilian Hernández

Edson Mercado

Arantza Amaya

Blanca Torres

Caro Erazo

Mariana Landeros

Zyanya López

Eliot Jardínez

Jhancy Ortega

Emi Moreno

Fernanda Galicia

Ivan Barrera

Cindel Vergara

Alejandro Vela

Odette Mejía

Raymundo García

Xóchitl Hidalgo

Saúl González

El video oficial cuenta con múltiples comentarios de apoyo y sarcasmo sobre la representación del cortometraje sobre Francia: “Los franceses deben estar orgullosos de tan hermoso homenaje a su país capturaste con precisión cada detalle de su cultura” y “El equipo no necesito investigar ni ir a Francia, sabían lo que realmente importaba”, escribieron los usuarios.