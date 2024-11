Camille Vasquez, abogada de Johnny Deep, quien lo ayudó en su juicio por difamación contra su ex Amber Heard, negó un romance con el actor y afirmo que jamás saldría con él.

La abogada desmintió los rumores de una relación amorosa con el actor de “Piratas del Caribe” después de que “Us Weekly” aseguró que existía un romance entre ellos al terminó del mediático juicio del actor contra su exesposa, Amber Heard, en 2022.

La abogada representó al actor en el juicio por difamación contra Heard, en donde el jurado del distrito de Fairfax, Virginia, decidió a favor de Johnny Deep.

La abogada platicó con el diario “Extra” donde aseguró que nunca saldría con el actor y mencionó: “Permíteme dejarlo claro aquí. Nunca salí con Johnny Deep. Nunca saldría con Johnny Deep. Creo que es una persona encantadora… No es mi tipo”.

Vasquez calificó de sexistas e infundados los supuestos rumores y explicó que trabajar juntos durante cuatro años le hizo ver que tienen personalidades muy distintas y que Deep ve el mundo de manera diferente.

Camille también se mostró decepcionada por las especulaciones, pero no sorprendida de lo poco ético que el medio “Us Weekly” se comportó.

“Es desafortunado y decepcionante, pero no sorprendente. Me preocupo mucho por mis clientes, pero cuando digo ‘nosotros’, me refiero a todo el equipo”.

Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp