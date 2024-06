Kate del Castillo protagoniza comedia “Es por su bien” junto a Consuelo Duval y Mónica Huarte

“Es por su bien” es una película de comedia. Foto: ViX.

Kate del Castillo protagoniza, por primera vez en México, una película de comedia, se trata de la cinta “Es por su bien” en la que además comparte créditos con Consuelo Duval y Mónica Huarte.

La actriz mexicana, que vive desde hace varios años en Los Ángeles, compartió en entrevista para Unotv.com, que se sintió muy cobijada en este proyecto por sus compañeras y por el equipo en general.

“Yo no soy tonta, sé con quién ir y pues caí en manos blanditas, sabía que me iban a cobijar y aprendí muchísimo de ellas. Es una comedia muy divertida, con un guion súper lindo y redondito. No tiene complejidad más allá de entretener, pero tiene mucho corazón y mucha verdad”, dijo Kate.

Del Castillo añadió, que para ella era muy importante regresar a su país y hacer un género, que no está tan acostumbrada a hacer: “En estos momento es muy importante reír”.

“Es por su bien” es la primera comedia que hace Kate en México. Foto: ViX

Kate del Castillo, Consuelo Duval y Mónica Huarte dan vida a tres suegras en “Es por su bien”

“Es por su bien” cuenta la historia de tres mamás, Clara (Consuelo Duval), Nena (Kate del Castillo) y Matis (Mónica Huarte) quienes hacen hasta lo imposible para prevenir que sus hijos estén con las mujeres que ellas creen que son las parejas incorrectas para sus “pequeños”.

“El guion estaba muy sólido, basado en una película española, pero en la película española son los papás los que están en conflicto con los yernos, pero aquí, pensando en nuestra sociedad mexicana, que las que las mamás siempre son retratadas como tiernas y buenas, le dieron la vuelta y ahora son tóxicas, insoportables y son terribles son terribles”, dijo Huarte.

La película, que ya está disponible en ViX, fue escrita por Juan Carlos Garzón, dirigida por Alfonso Pineda, producida por Javier Williams, y realizada por Visceral con Pablo Calasso quien también es productor ejecutivo. La comedia está basada en la película española escrita por Manuel Burque y Josep Gatell.

Consuelo Duval interpreta un papel muy distinto a los que ha hecho

Consuelo Duval se ha caracterizado por dar vida a personajes muy populares como Nacaranda, Sisi y Federica Peluche; pero ahora, en “Es por su bien” la eligieron para encarnar a una mujer de la “alta sociedad”, lo que agradeció pues en algunas ocasiones siente que ha sido etiquetada para ciertos personajes.

Sinopsis “Es por su bien”

Más allá de estar casadas con unos hermanos, Clara, Matis y la Nena tienen pocas cosas en común. Clara es una modosa socialité que le dedica toda su energía a enaltecer el estatus y la reputación de su familia; Matis es una ambiciosa profesionista, que lo ha dado todo para sacar adelante a su hijo, sobre todo después de enviudar joven; y la Nena es una inocentona ama de casa, que no tiene mucha idea del mundo real.

Con el paso del tiempo descubrirán que sí hay algo que las identifica y que es más profundo que sus diferencias: ninguna está contenta con las novias de sus hijos.

El hijo de Clara se enredó con una feminista de izquierdas; el hijo de la Nena anda con una chica con la que parece no tener miedo a explorar su sexualidad y el hijo de Matis está enamorado de una mamá soltera, que le lleva poco más de diez años a Fer.

Clara convence a sus dos concuñas de no quedarse con los brazos cruzados y les exige interferir, poner manos a la obra y asegurarse de que sus hijos ‘truenen’ con las novias.

Las tres pactan una alianza, en que se ofrecen apoyo las unas a las otras para desaparecer de sus vidas a sus nueras indeseables.

De este modo, las tres concuñas se lanzan en una vorágine de manipulaciones, sabotajes, engaños, chantajes, llamadas anónimas y cualquier cosa para mantener a salvo a sus retoños.

Elenco de “Es por su bien”

Consuelo Duval, Kate del Castillo y Mónica Huarte son las protagonistas de la película “Es por su bien”, también participan José Eduardo Derbez, Michael Ronda y Sebastián García.

Ana Sofía Gatica, Ana González Bello, Farah Justiniani, Fernando Memije y Victor Huggo Martin también conforman el reparto de la película producida por 3Pas Studios, la compañía de entretenimiento fundada por Eugenio Derbez y Ben Odell, quienes son también productores ejecutivos de la película.