Kate Winslet llora al recordar las críticas a su cuerpo tras “Titanic”

Kate Winslet habló de lo dolorosas que fueron las críticas. Foto: AFP

Kate Winslet, reconocida mundialmente por su papel en la icónica película “Titanic” de James Cameron, compartió con emoción las amargas experiencias de body shaming que enfrentó durante esa etapa de su carrera.

A pesar de que la cinta la impulsó al estrellato y le valió su segunda nominación al Oscar, Kate Winslet recuerda con dolor los comentarios hirientes que recibió sobre su cuerpo.

En una entrevista para el programa “60 Minutes”, Winslet describió como “absolutamente espantoso” el trato que recibió por parte de algunos críticos y medios.

“¿Qué clase de persona debe de ser para hacerle algo así a una joven actriz que sólo está intentando abrirse camino?”, reflexionó con los ojos llenos de lágrimas al recordar un video en el que un periodista criticaba cómo le quedaba un vestido en aquel entonces.

La actriz también compartió que tuvo la oportunidad de enfrentar a algunos de sus detractores. “Sí tuve un cara a cara. Se lo dije. Les dije: ‘Espero que esto los persiga’”, reveló emocionada. Winslet aseguró que ese momento no solo fue significativo para ella, sino también para todas las personas que han sido víctimas de acoso similar.

En su trayectoria reciente, la protagonista y produce de “Lee”, un filme basado en la vida de la fotógrafa Elizabeth “Lee” Miller, también enfrentó comentarios desafortunados.

Un miembro del equipo de producción le sugirió sentarse más erguida para lucir una barriga más plana. Winslet decidió ignorar el comentario, argumentando que su personaje tampoco se habría preocupado por eso. “Se trata de saber que Lee está a gusto con su físico”, explicó.

En otra reciente declaración para la revista Time, Winslet criticó la calificación de “valiente” que a menudo se otorga a las mujeres por mostrarse al natural o sin maquillaje en pantalla. “Eso no es jodidamente valiente. No estoy luchando por la justicia, no estoy en Ucrania. Estoy haciendo un trabajo que me importa”, enfatizó.