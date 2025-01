“Hubo muchas personas intoxicadas”: Lambda García comparte video durante incendio en edificio

GENERANDO AUDIO...

Lambda García, actor que estuvo en un incendio. Foto: Cuartoscuro

El actor Lambda García sufrió momentos de tensión y preocupación luego de ser desalojado de un edificio que se encontraba en llamas. A través de un video, el famoso documentó cómo, junto a otras personas, bajaba por las escaleras de emergencia en medio del humo causado por el incendio.

¿Cómo fue el incendio en donde estuvo Lambda García?

De acuerdo con las imágenes compartidas por el actor, tuvieron que bajar varios pisos cubriéndose la nariz para evitar, en lo que fuera posible, que el humo causara afectaciones a su salud.

“Resulta que se está incendiando el edificio en donde estamos grabando”, dijo el actor cuando pudo, por fin, estar fuera del inmueble en llamas.

Después, en entrevista con el programa “HOY”, el famoso actor dio más detalles y reveló que, incluso, algunas personas tuvieron que ser trasladadas al hospital por presentar problemas de salud.

“Estuvo complicado. Hubo muchas personas intoxicadas, hubo personas que se fueron al hospital. Estábamos grabando en el piso 18… En el piso 11 empiezo a oler a quemado y hubo mucho humo”.

De acuerdo con Lambda García, el incendio que afectó las grabaciones en las que se encontraba repercutió en su salud.

“Es un humo tóxico, un humo que huele a plástico. Me empezó a quemar, yo no podía dar las bocanadas (de aire) porque me quemaba la garganta y la nariz; (el humo se sentía) como cuchillos en la nariz”.

Sin embargo, García no fue el único que se encontraba en el edificio, pues reveló que también se encontraba Eduardo Santamarina.

“Lalo Santamarina y yo. Lalo se estaba cambiando, yo estaba a punto de hacer escena cuando pasó, yo me bajé por las escaleras corriendo y él pasó por otro lado. Ya cuando supe de él estaba afuera y resguardado”, dijo el actor.