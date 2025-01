GENERANDO AUDIO...

YosStop pisó la prisión en 2021. Foto: Cuartoscuro

YosStop dio a conocer que quedó absuelta del caso Ainara, por el que llegó a estar en prisión en 2021. Con la resolución, se cierra el proceso que involucra a la influencer dejándola sin antecedentes penales.

Yoseline Hoffman, más conocida como YosStop, anunció en un comunicado que quedó absuelta después de tres años del proceso legal. Por el caso Ainara, la creadora de contenido fue detenida, perdió su libertad y tuvo que acceder a un acuerdo reparatorio para la víctima.

YosStop queda absuelta del caso Ainara; ella misma explica cómo concluye el proceso

En 2021, YosStop tuvo problemas legales por su relación con un video relacionado con la agresión sexual que sufrió Ainara, quien era menor de edad en 2018. A la influencer se le acusó de presuntamente poseer la grabación y fue detenida, ahora la creadora de contenido explicó en una entrevista con el programa “Sale el sol”, que ella nunca tuvo nada en sus manos y su caso estuvo envuelto de malos entendidos.

“Nunca hubo lógica con lo que sucedió. Se dijeron muchas cosas que no eran ciertas, se dijo, la detuvieron por poseer y nunca me detuvieron por eso, se compartió que yo difundí, compartí, poseí, guardé… En la carpeta nunca se acusó por eso, (si se acusó) por la modalidad de describir, que es hablar, y aun así tampoco tiene sentido porque tendrías que ser lascivo o querer vender ese tipo de contenido, cosa que yo no hacía (…) Yo hablaba de cosas que estaban en las redes”

YosStop

YosStop puntualizó que su juicio fue porque habló de “algo”. Cuando estalló la polémica, a Yoseline la criticaron por su manera de expresarse sobre el video titulado “Patética generación”, palabras que fueron reprobadas porque se consideraron una revictimización hacia la afectada.

En la entrevista respondió sobre si sus abogados le señalaron que lo que hizo ameritaba una detención o un delito que perseguir.

“Por supuesto que no implica ningún delito, en todo caso podría ser un daño moral o algo más civil, pero nada que ver con lo penal”

YosStop

A la famosa también le preguntaron si se arrepiente de lo que llegó a comentar.

“Me arrepiento de la forma, creo que no eran las correctas. Me queda claro que el cómo decir las cosas tiene una afectación, pero no del fondo, porque realmente nunca hubo una mala intención, nunca mi intensión ha sido perjudicar a alguien ni burlarme”

YosStop

YosStop, libre de antecedentes penales

En una publicación, la influencer mostró la resolución firmada por su abogado Ricardo Cajal Díaz en la que queda absuelta de cargos por el caso Ainara.

“Después de tres años y cinco meses de dolor y frustración, impotencia y duros aprendizajes, hoy puedo decir por fin: se acabó. Oficialmente, el caso llegó a su fin. El día de hoy puedo usar mi voz para defenderme de calumnias y mentiras”

YosStop

En el documento sobre resolución, emitida el 10 de enero de 2025 en la Ciudad de México, se puede leer:

“La resolución de la Juez de Control señalada se encuentra firme y es cosa juzgada, concluyendo así el asunto en definitiva, por lo que Yoseline Hoffman no cuenta con ningún antecedente penal”

