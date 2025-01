GENERANDO AUDIO...

Majo Aguilar habló sobre su familia por comentarios en redes sociales. Foto: AFP

Majo Aguilar habló sobre su relación actual con su tío Pepe y su prima Ángela, señalando que existe un distanciamiento entre ellos, revelación que hizo para detener una situación que no la deja tranquila. En el video donde se pronunció al respecto, pidió frenar los comentarios de odio que le escriben en redes sociales relacionadas con polémicas de su familia.

La también nieta de Antonio Aguilar expresó que aunque su relación con Pepe y Ángela ya no es tan frecuente, sí les tiene cariño. Agregó que decidió hablar de ellos porque quiere ser “lo más transparente posible” y porque desea continuar su carrera en paz.

Majo Aguilar confirma distanciamiento con su tío Pepe y su prima Ángela

Majo Aguilar resaltó que ella quiere expresarse desde el camino del amor. En la grabación habló a detalle sobre su situación con su tío Pepe y su prima Ángela.

“Las cosas han llegado a un nivel donde necesito ser lo más directa y transparente posible para que se logre transmitir el mensaje (…) En mi persona hay algo que me está inquietando mucho, para que yo pueda continuar en paz y con congruencia sobre mi mensaje que siempre ha sido puro amor, tengo que hablar sobre esto. Es el tema de mi tío Pepe y de mi prima Ángela”

Majo Aguilar

La intérprete de regional mexicano fue clara e indicó que no diría demasiado, sin embargo, expresó que decidió hablar a partir de muchos comentarios que ponen en sus redes.

“Quiero agradecerles el cariño que me dan (…) Hace tiempo que no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto, pero eso no significa, que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo (…) por esa convivencia que sí tuve durante mi adolescencia, que fue vital para mi desarrollo, no puedo voltear y hacerme como que no veo los comentarios”

Majo Aguilar

La sobrina de Pepe Aguilar reconoció que no puede controlar lo que se piensa o se dice sobre su familia, pero lo que sí quiere es transmitir que quiere dirigirse por el camino del amor.

“No puedo controlar lo que escriban y no voy a bloquear mi sección de comentarios… Creo que siempre el mejor camino es el del amor, quiero mandarles mucho amor. En estos momentos estoy sintiendo empatía por mi tío Pepe y por Ángela, porque fueron y son parte importante de mi vida”

Majo Aguilar

Majo señaló que en estos momentos su “corazón tiene que hablar” y por ello decidió comunicar lo anterior. Agradeció el apoyo que ha tenido de su público y enfatizó que su carrera inició antes de las polémicas sobre su familia, además de que sus fans asisten a su show por gusto, no por los rumores.

La cantante dejó claro que no le hace bien y le incomoda que escriban sobre su prima en los comentarios. Respecto a su carrera en la música, comentó que todo va bien.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]