Lety Calderón está orgullosa de su pérdida de peso. Foto: Cuartoscuro

En plena recta final del 2024, Leticia Calderón sorprendió con su transformación. La actriz presumió que logró bajar 12 kilos y compartió con sus fans que por este logro se siente “supercontenta”.

La estrella de la telenovela “Esmeralda” se suma a la lista de celebridades que han impactado con un cambio similar, como las actrices Eugenia Cauduro y Angélica Vale.

Leticia Calderón sorprende y presume que bajó 12 kilos

Con orgullo, Leticia Calderón compartió que cumplió una meta este año y el impacto positivo que esto tiene en su vida.

“Tengo que compartirles que he bajado 12 kilos y estoy supercontenta y superagradecida con estas personas profesionales”

La actriz hizo una mención al equipo que la acompañó en este reto y escribió en su publicación: “¡si yo pude, tú seguro puedes!”

Consciente de que los resultados de su dedicación llegaron en plena época de fiestas decembrinas, la actriz agregó que se cuidará ante las tentaciones de estos días.

“Ahora me voy a seguir cuidando porque estas fechas de Navidad y viajes y todo pues ni modo, pero voy a seguir echándole ganas y en enero vamos a ver el recuento de los daños”

Los seguidores de Calderón no tardaron en escribirle comentarios de admiración en los que la felicitan por su logro:

“Qué bueno, Lety”

“Bella”

“Eres hermosa, mi querida Esmeralda”

“Me alegra muchísimo, un abrazo enorme”

“Muy linda como siempre”

En declaraciones pasadas, la actriz se sinceró sobre el motivo por el que decidió perder peso. Contó que lo hizo porque quiere mantenerse sana.

Leticia señaló que no fue tan fácil el proceso porque a su edad, los kilos no se pierden en poco tiempo y ahora puede comprobar que su reto no fue imposible, además de que pudo lograrlo por ser disciplinada a la hora de seguir una dieta muy estricta.

