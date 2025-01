“Me pidieron las ‘tepalcuanas’”: Cynthia Klitbo revela que amigos le pidieron intimidad a cambio de ayudarla con dinero

GENERANDO AUDIO...

Cynthia Klitbo fue víctima de estafa. Foto: Cuartoscuro

Cynthia Klitbo impactó al revelar que algunos amigos se han ofrecido a ayudarle económicamente a cambio de favores sexuales, luego que la actriz fuera víctima de un fraude en el que perdió sus ahorros.

Sin dar nombres, la famosa aseguró, en un encuentro con varios medios, entre ellos “Sale el Sol”, que fueron tres amigos que “tienen mucha lana” quienes le ofrecieron dinero a cambio de tener intimidad con ella.

“Me siento muy triste y decepcionada porque amigos míos, que tienen mucha lana, me pidieron las ‘tepalcuanas’ a cambio; dices ‘tengo tantos años de ser tu superamiga’… eso me tiene muy sorprendida. Hubo tres amigos de toda mi vida que no me quisieron prestar a menos que yo aflojara”

Entre risas, Klitbo afirmó que no sabía si sentirse “halagada” por la propuesta, pues, tiene 58 años.

“Además, dices 58, no sé si ofenderme o sentirme halagada”, aseguró la actriz.

La actriz destacó que pese a los duros problemas económicos que enfrenta, no aceptó las propuestas, pues, enfatizó su carrera no está basada en ese tipo de arreglos.

“Yo nunca hice mi carrera a base de eso. La verdad es que yo estoy muy estudiada y yo muy digna”

Aunque la actriz sí tuvo ofrecimientos desinteresados, como el que le hizo el actor David Zepeda, quien se ofreció a ayudarla. Sin embargo, no aceptó, aunque no descarta hacerlo más adelante.

“A David Zepeda le dije que no, me habló ayer y me dijo ‘Cynthia, pásame tu cuenta de banco’ pero me dio mucha pena. Si me llego a atorar le hablo”

¿Cómo va el asunto de la estafa de Cynthia Klitbo?

Sobre la estafa en la que perdió sus ahorros en Estados Unidos, Cynthia Klitbo aseguró que la investigación en el banco continúa; sin embargo, ya no tiene esperanzas de poder recuperar su dinero.

“Lo que tienes que hacer es denunciar y ellos te hacen un número de expediente y el banco te hace una investigación que te cuesta 40 dólares mensuales… Ya perdí mi dinero, ya no tengo ni la esperanza”