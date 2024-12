Eugenio Derbez explicó el porqué quiere un retiro temporal. Foto: AFP

¿A Eugenio Derbez le habrá pegado tanto su polémica con Selena Gomez? A días de que los fans de la estrella de Hollywood lo colocaran como una de las personas non gratas en internet, el comediante anunció que se tomará un retiro temporal revelando que su vida “es caótica” y que ya no puede más.

Eugenio Derbez criticó la forma de hablar español de Selena Gomez en su nueva película (“Emilia Pérez”) y por sus palabras lo tundieron en redes, situación que lo llevó a ofrecer una disculpa por lo que dijo de la cantante. Ahora, el también productor llama la atención porque señaló que se tomará un retiro temporal en 2025.

Eugenio Derbez anuncia su retiro temporal para 2025 tras polémica con Selena Gomez

Sin especificar si el escándalo con Selena Gomez lo llevó a tomar esta decisión, Eugenio Derbez hizo una confesión en una entrevista con Yordi Rosado y le contó que su propósito de Año Nuevo será un retiro temporal de los escenarios.

“Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero, sí ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida'”

Eugenio Derbez

Derbez habló de su decisión en el programa de radio de Yordi Rosado. Dijo que iniciará su descanso a partir de enero del 2025.

“Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tatas cosas, me cuesta mucho trabajo”

Eugenio Derbez

El protagonista de “No se aceptan devoluciones” echó de menos el tiempo que se tomaba para crear.

“Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago, es que brincar de una cosa a otra, es como hoy que voy a hacer la próxima temporada de ‘Acapulco’ y son 10 episodios, y es otra vez una friega, y la memorización y sí, ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso”

Eugenio Derbez

Derbez fue más profundo y confesó que en 2024 fue menos feliz que en otros años. Indicó que por exceso de trabajo dejó de disfrutarlo y se sentía esclavo de su propia carrera.

“Este 2024 fui menos feliz que en otros años. Digamos que el trabajo me encanta, porque sí soy un workaholic, porque me encanta mi chamba, pero ya me llegó a pasar este año, varias veces, que tuve que parar y hacer la junta porque dejé de disfrutarlo. Me sentía yo esclavo de mi propia carrera, de repente ves para adelante y pensé que no tengo tiempo de nada”

Eugenio Derbez

El comediante agregó que en su vida personal le puede que no verá a su hija menor en toda la época navideña sino hasta casi el 24 de diciembre. En un balance sobre sus años dedicado al trabajo aseguró que para él lo más valioso es tener tiempo.

“El día de hoy, lo más valioso para mí ya no es el dinero, es el tiempo. Tener tiempo para hacer lo que se me pegue la gana. Yo, a mi edad, con lo que tú quieras de posición social, económica y de fama, no puedo hacer lo que yo quiera, disfrutar de mi casa, ni de mi tiempo ni de mi dinero, de nada”

Eugenio Derbez

El papá de Aislinn agregó que su agenda es tan estricta que no le permite salir a caminar, ver una película o tomar un café, porque estas actividades que podrían resultar tan sencillas, para él son complicadas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]