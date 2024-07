¡Muy conmovida! Lolita Cortés confiesa que “Betty, la fea” le dio alegría durante su lucha contra el cáncer

Lolita Cortés luchó contra el cáncer. Foto: Cuartoscuro

Lolita Cortés conmovió al confesarle a los protagonistas de “Betty, la fea” que fueron parte importante en su tratamiento y recuperación del cáncer que le fue diagnosticado hace unos meses. El emotivo momento quedó captado en video y causó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Así fue el emotivo momento de Lolita Cortés con los protagonistas de “Betty la fea”

Durante un evento con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, protagonistas de “Betty, la fea”, Lolita Cortés reveló que el proyecto que se estrenó en 1999 la ayudó a llegar a un tiempo de “paz” durante su tratamiento contra el cáncer.

“Yo quiero agradecerles porque, como varios saben, me dio cáncer y lo logré. Está en revisión. Pasé por la mastectomía doble y hace 15 días me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer, pero quiero decirles que ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mí, a mi corazón, a mi vida”

La famosa actriz aseguró que ver la historia de Betty y Armando en la pantalla daba alegría en sus días, por lo que agradeció a los actores.

“Siendo actriz, cantante y bailarina, verlos a ustedes me llenaba de alegría. Me ha llenado de alegría y estoy esperando todo lo que viene adelante y quiero agradecerles, en nombre de mi familia y el mío propio: gracias por lo que han logrado en nuestra vida”

Tras la confesión de Lolita Cortés, Ana María Orozco, quien da vida a Betty, agradeció las palabras de la actriz mexicana y confesó que no tenía palabras para poder responder la muestra de sinceridad.

“Qué divina. Gracias. Qué honor. No hay palabras, pero gracias, gracias de todo corazón”

Por su parte, visiblemente conmovido, Jorge Enrique Abello dedicó unas palabras a Lolita Cortés.

“Viniendo de una persona como tú y sabe de las subidas y las bajadas que tiene un trabajo como el nuestro. El sueño de cualquier artista es que el mundo sea un poquito mejor a partir de lo que uno hace. Si tu mundo lo fue a partir de lo que hicimos, pues no tengo palabras”