¡Con salud, pero víctima de la IA! Luis de Alba reaparece y advierte sobre fraudes que usan su imagen

Luis de Alba reaparece tras rumores de mala salud. Foto: Cuartoscuro

Luis de Alba reapareció luego de fuertes rumores que apuntaban a que enfrentaba una crisis de salud. El comediante aseguró que se trató sólo de un chequeo de rutina, y reveló que fue víctima de la inteligencia artificial para anunciar falsos remedios para curar males.

En entrevista con el programa “Venga la alegría”, el famoso, que popularizó el personaje del “Pirrurris”, explicó cómo se encuentra de salud y cómo fue que se enteró sobre los rumores que aseguraban estaba muy grave y delicado.

“Recibí una gran cantidad de llamadas, preocupados. Unos (creían) que me habían acribillado, otros que había entrado al hospital muy grave, otros que estaba a punto de muerte… La doctora no me dejó ir, no porque tuviera algo malo, sino para que, rutinariamente, me checaran el corazón y la arritmia cardiaca y el hígado, y todo lo que traigo…”.

Desde hace varias semanas, se dijo que el comediante había ingresado a un hospital con un cuadro delicado de salud. Luego de varios días de incertidumbre, fue la esposa del “Pirrurris” quien descartó que fuera cierto y que la vida de su pareja estuviera en peligro.

“Hasta yo me convencí”: Luis de Alba revela que fue víctima de la inteligencia artificial

Además, el famoso reveló que fue víctima de la inteligencia artificial, pues usaron su imagen para promocionar los llamados productos milagro.

“Me dice mi mujer y veo anunciado un producto, una pomada para el dolor con mi imagen, diciendo ‘esto es lo mejor que he probado. No lo pienses más’ y todo el choro que avientan y mi imagen… hasta yo mismo me convencí”, dijo el famoso “Pirrurris”.

Tras el incidente con la inteligencia artificial, se reportó que Luis de Alba procederá legalmente para que su imagen no vuelva a ser utilizada de esa manera.