Lyn May habla de las consecuencias de inyectarse aceite en la cara: “No quería vivir” 

Lyn May, actriz y vedette mexicana de 71 años, confesó en una entrevista reciente cómo vivió uno de los periodos más oscuros de su vida tras inyectarse aceite en la cara. La actriz incluso dijo que pensó en quitarse la vida tras verse en el espejo.

La vedette acapulqueña fue abordada por dos mujeres en el Tropicana de la Zona Rosa, quienes la convencieron de someterse a inyecciones en el rostro y, atraída por la promesa de una mejor apariencia, aceptó, dijo a Gustavo Adolfo Infante.

“Yo sufrí muchísimo, muchísimo, llegó el momento en que me quise matar, no me quería ver en un espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía ‘¿Por qué? ¿Por qué y lloraba, ya no quería vivir? Y así estuve durante un mes, encerrada, sin salir, no quería salir, no quería nada, empecé a quitarme poco a poco”.

Lyn May