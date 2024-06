Eiza González defiende a Jennifer Lopez por el “inquietante” acoso que sufre

Eiza González pide respeto para Jennifer Lopez. Foto: Gettyimages.

Eiza González salió en defensa de Jennifer Lopez, luego de que la cantante anunciara que cancelaba su gira This is Me …Live; la mexicana dejó ver su molestia por “el bullying” y los trolls de los que JLo es presa: “Es perturbador”.

A través de sus historias de Instagram, Eiza retomó una nota periodística en la que se hablaba de la cancelación de la gira de JLo y de lo que devastador que ha sido para ella tomar esa decisión. Al pie de dicha publicación, la intérprete escribió unas palabras de apoyo para la protagonista de “Atlas”, mostrándose empática ante su situación.

“Debo decir que el nivel de bullying que ha recibido esta mujer en los últimos meses es perturbador y rompe el corazón”, exclamó Eiza González en sus historias, usando un artículo de The Hollywood Reporter como fondo al mostrar su solidaridad con su colega de 54.

Eiza González defiende a Jennifer Lopez

La mexicana de 34 años de edad, Eiza González, también fue muy tajante en su mensaje, a la hora de referirse a la doble moral con la que algunos detractores de Lopez actúan.

“¿Cómo pueden quejarse de que alguien es mezquino cuando disfrutan de ser mezquino con ellos?” y además agregó: “La gente es humana, comete errores, y algunos están pasando por cosas personales mientras tienen que aparecer constantemente perfectas, ante los ojos del público (…), lo mejor que podemos hacer ahora es ser amables”. Eiza González

Jennifer Lopez canceló su gira

La gira This Is Me…Live de Jennifer Lopez estaba programada para iniciar el 26 de junio en el Kia Center de Orlando, Florida y continuaría por dos meses más.

En marzo, y a solo un mes de ser anunciada, la gira sufría sus primeros cambios, pues siete fechas habían quedado fuera por supuestos motivos de logística.

Posteriormente, comenzaron los rumores de que la gira no estaba vendiendo suficientes entradas, todo en medio de las explosivas noticias de que la ‘luna de miel’ de Jennifer Lopez y Ben Affleck habría acabado y que la pareja estaría atravesando una separación.

El pasado viernes 31 de mayo cuando Jennifer López, a través de su web oficial, confirmó la cancelación de su gira de verano:

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado”, se puede leer en las primeras líneas de su comunicado. “Tengan en cuenta que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que se los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima…”, agregó de Diva del Bronx.

Desde hace varios meses Jennifer Lopez ha sido presa de críticas, especulaciones e incluso burlas, por ello Eiza González decidió enviar un mensaje pidiendo un poco de empatía para la estrella de Hollywood.